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الإثنين، 24-10-2022 04:35 م

إعداد هام لكاميرا آيفون لمشاركة الصور

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الوكيل الإخباري-إذا كنت قد شاركت صورة مع أحد أفراد عائلتك أو صديقك أو زميلك في العمل من غير مستخدمي أجهزة آبل، فربما قد لاحظت أنهم يتلقون صورة منقطة أو الأسوأ من ذلك، أنهم لم يتمكنوا حتى من فتح ملف الصورة، والسبب في ذلك يعود إلى تنسيق ملفات الصور عالية الكفاءة HEIF الذي تستخدمه آبل.

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وبشكل افتراضي، يتم تشغيل خيار "الصور عالية الكفاءة" في إعداد الكاميرا بجهاز آيفون أو آيباد، و هذا يعني أنه مع التجمعات العائلية وحفلات العطلات، لا بد أن تحدث مشكلات في مشاركة الصور. لمنع مثل هذه المشاكل، إليك كيفية تغيير تنسيق الكاميرا الافتراضي على جهاز آيفون أو آيباد من HEIF إلى JPEG ، بحسب موقع زد نت.

1. افتح إعدادات الكاميرا

على جهاز آيباد أو آيفون افتح قائمة الإعدادات وانتقل لأسفل إلى علامة تبويب الكاميرا.

2. تغيير التنسيق الافتراضي

اضغط على التنسيقات في أعلى قائمة إعدادات الكاميرا. سترى علامة اختيار زرقاء بجوار تنسيق التقاط الكاميرا الافتراضي بجهازك. بالنسبة لمعظم المستخدمين، سيتم تحديد "كفاءة عالية". إذا كان الأمر كذلك، فانقر على الخيار أدناه، "الأكثر توافقاً" بدلاً من ذلك. سيؤدي هذا إلى تغيير إخراج صورة آيفون أو آيباد من HEIF إلى JPEG وإخراج الفيديو من HEVC إلى H.264.



كيفية نقل الصور تلقائياً بتنسيق متوافق

1. افتح إعدادات الصور

للتأكد من أنه عندما تحتاج إلى نقل الصور ومقاطع الفيديو إلى جهاز ماك أو الكمبيوتر الشخصي، يتم تحسينها وتحويلها تلقائياً إلى أنواع الملفات الأكثر توافقاً (JPEG / H.264) انتقل إلى علامة التبويب "الصور" في الإعدادات الخاصة بك.

2. حدد "تلقائي" ضمن خيار "النقل إلى ماك أو الكمبيوتر الشخصي

قم بالتمرير لأسفل حتى تصل إلى "النقل إلى جهاز ماك أو الكمبيوتر الشخصي" وحدد الخيار "تلقائي" إذا لم يكن محدداً بالفعل.

 

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