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الأحد، 14-11-2021 01:19 م

إعلان جوجل يوجه المستخدمين إلى موقع تصيد احتيالي

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الوكيل الإخباري - أفادت المجلة الرقمية Motherboard بأن البحث في وقت سابق من هذا الأسبوع عبر جوجل عن OpenSea بحثًا عن سوق NFT المسمى باسمها يحيلك إلى موقع تصيد احتيالي.

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وتوصلت المجلة إلى أن الموقع المذكور عبارة عن موقع تصيد احتيالي مصمم لسرقة محافظ الضحايا الرقمية ويظهر في قمة نتائج البحث على أنه إعلان مدفوع عبر جوجل.


ويعتبر OpenSea السوق الأكثر شيوعًا لبيع وشراء NFT، مما يجعله هدفًا للقراصنة الذين يرغبون في سرقة العملات المشفرة أو NFT.

 

وعند البحث عن عبارة opensea عبر جوجل، كانت النتيجة الأولى موقع يصف نفسه بأنه OpenSea، أكبر سوق NFT. ومع ذلك، كان عنوان URL يشير إلى opensun.io/open، وهو تعديل طفيف على عنوان URL الفعلي للموقع.


وأعاد هذا الرابط توجيه الزائر إلى موقع مختلف، هذه المرة باستخدام عنوان www-opeensea.io، مع إضافة WWW و E إضافية.


وبدا هذا الموقع متطابقًا إلى حد كبير مع موقع OpenSea الحقيقي. ولكن النقر على أي رابط على ما يبدو عبر www-opeensea.io يظهر مطالبة للزائر بربط محفظته الرقمية، سواء كانت محفظة Coinbase أو أي شيء آخر.


ومن المفترض هنا أن الشخص الذي يدير موقع التصيد الاحتيالي هذا يريد الوصول إلى المحفظة الرقمية لمحاولة إفراغها. وتوقفت جوجل عن عرض موقع التصيد في نتائج البحث بعد أن اتصلت بها المجلة الرقمية.

 

وتم تسجيل المجال www-opeensea.io مع شركة تسمى NameSilo. وقالت NameSilo: لم يتم الإبلاغ عن هذا المجال من قبل. لقد أزلنا المجال الآن. تم تسجيل النطاق في 18 أكتوبر 2021 وربما بدأ الهجوم حديثًا جدًا.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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