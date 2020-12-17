إعلان من تويتر بشأن تقنية تجريبية أطلقتها في الانتخابات الأمريكية

الوكيل الاخباري - أصدرت منصة التدوين المصغر "تويتر" إعلانا جديدا بشأن تقنية تجريبية أطلقتها في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

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وقالت "تويتر"، وفقا لما نقله موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص إنه يمكن حاليا للمستخدم إعادة التغريدة بحرية كما هو معتاد، وعدم استخدام التقنية السابقة التي أطلقناها في الانتخابات الأمريكية، التي تسمح باقتباس التغريدات بدلا من إعادة تغريدها.

وتابعت تويتر "تلك التجربة رغم أنها انتهت، إلا أنها تذكر المستخدمين بأنهم عليهم أن يكونوا أكثر تفكيرا فيما يشاركونه وعدم استخدام "إعادة التغريد" بصورة مستمرة وغير عشوائية.



وأكملت الشركة الأمريكية بقولها "زاد استخدام التغريدات المقتبسة بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، حيث تضمنت 45% منها تأكيدات من كلمة واحدة، و70% منها كانت أقل من 25 حرفا فقط".



واستدركت تويتر بقولها "تلك التجربة كانت رائدة، وتشجع المزيد من المستخدمين على إعادة التغريد المدروس".

سبوتنيك

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