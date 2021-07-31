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السبت، 31-07-2021 11:59 ص

إعلان موعد إطلاق النسخة الكاملة من ويندوز 11

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الوكيل الاخباري - تعتزم شركة مايكروسوفت إطلاق النسخة الكاملة من أحدث إصداراتها من نظام التشغيل "ويندوز"، وهو "ويندوز 11"، بحلول الخريف المقبل.

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وذكر موقع Windows Latest أنه من المقرر أن تبدأ شركة مايكروسوفت طرح الإصدار الكامل من "ويندوز 11" خريف العام الحالي، حسبما ذكر الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت، ساتيا نادالا.


وأشار نادالا إلى أن "النسخ التجربية من نظام التشغيل ويندوز 11، حظيت بشعبية كبيرة، إذ يتم تحميلها من قبل المستخدمين أكثر من أية إصدارات أخرى لأنظمة تشغيل الحواسب".

وفي وقت سابق، أشارت تقارير إلى أن التحديث الجديد من نظام تشغيل مايكروسوفت فقد الكثير من الميزات التي اعتاد عليها مستخدموه.


ويأتي من بين هذه الميزات استحالة استخدام شريط المهام في أي مكان باستثناء الجزء السفلي من الشاشة، وفي "ويندوز 11"، لا يمكنك سحب ووضع اختصارات التطبيقات لتثبيتها على سطح المكتب.


بالإضافة إلى ذلك، فقد نظام التشغيل القدرة على نقل الملفات من خلال اختصار التطبيق، والذي يسمح في "ويندوز 10" بفتح المادة المطلوبة بسرعة.


وحظي برنامج "ويندوز 11"، بعدم الرضى لدى الكثيرين من مستخدمي النظام، ولم يعجبوا بأداء عمله في الإصدار الأولي، وأكدت مايكروسوفت أن الميزات معطلة، لكنها وعدت بالاستماع إلى المستخدمين.


هذا وتم تقديم "ويندوز 11"، في يونيو 2021، مع تغييرات ملحوظة في الواجهة. من المتوقع أن يبدأ توزيع نظام التشغيل الجديد في الخريف.

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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