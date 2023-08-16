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الأربعاء، 16-08-2023 02:36 م

إكس تؤخر الوصول إلى المحتوى على موقعي رويترز ونيويورك تايمز ‭ ‬

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الوكيل الإخباري- ذكر تقرير لصحيفة واشنطن بوست أن شركة التواصل الاجتماعي إكس، تويتر سابقا، أخرت الولوج إلى روابط محتوى على موقعي رويترز ونيويورك تايمز على الإنترنت، وكذلك منصات منافسة مثل بلوسكاي وفيسبوك وإنستجرام.اضافة اعلان


وأشارت واشنطن بوست، بعد اختبارات أجرتها أمس الثلاثاء، إلى أن الضغط على أحد روابط المواقع المتأثرة نتج عنه تأخير زمني مدته حوالى خمس ثوان قبل تحميل صفحة الموقع. كما لاحظت رويترز تأخيرا مماثلا خلال الاختبارات التي أجرتها.

وبحلول مساء أمس، بدا أن إكس قد أوقفت هذا التأخير. ولدى الاتصال بها للتعليق، أكدت الشركة إلغاء التأخير من دون الخوض في تفاصيل.

انتقد الملياردير إلون ماسك، الذي استحوذ على تويتر في أكتوبر تشرين الأول، في وقت سابق المؤسسات الإخبارية والصحفيين الذين نشروا تقارير تنتقد شركاته، مثل تسلا وسبيس إكس. ومنعت تويتر المستخدمين في وقت سابق من نشر روابط لمنصات تواصل اجتماعي منافسة.

ولم تتمكن رويترز من تحديد الوقت الدقيق الذي بدأت فيه إكس تأخير الولوج لروابط بعض المواقع.

وكتب مستخدم على هاكر نيوز، وهو منتدى تقني، منشورا حول هذا التأخير في وقت مبكر أمس الثلاثاء، وقال إن إكس بدأت في تأخير فتح روابط نيويورك تايمز في الرابع من أغسطس آب. وفي ذلك اليوم، انتقد ماسك مقالا للصحيفة عن جنوب أفريقيا واتهمها بدعم دعوات الإبادة الجماعية. ولا تملك رويترز أي دليل على أن الواقعتين مرتبطتان.

وقال متحدث باسم نيويورك تايمز إن الصحيفة لم تتلق تفسيرا من منصة إكس بشأن تأخر الولوج إلى روابطها.

وأضاف المتحدث "بينما لا نعرف السبب المنطقي وراء هذا التأخير الزمني، نشعر بالقلق من الضغط الموجه نحو أي مؤسسة إخبارية لأسباب غير واضحة".

وقال متحدث باسم رويترز "نعلم بتقرير صحيفة واشنطن بوست عن تأخر فتح روابط موضوعات لرويترز على منصة إكس، ونبحث في الأمر".

ولم ترد بلوسكاي، وهي منصة منافسة لإكس ويضم مجلس إدراتها جاك دورسي الشريك المؤسس لتويتر، على طلب للتعليق.

كما لم ترد شركة ميتا، المالكة لموقع فيسبوك وتطبيق إنستجرام، على الفور على طلب للتعليق.

البيان

 




 

 


 

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