إكس تستحوذ على حساب '@Music' وسط ذهول صاحبه

الوكيل الإخباري - مع استمرار إيلون ماسك في إزالة كل ما له علاقة بمنصة "تويتر"، مع عمليات تغيير التسميات إلى كل ما هو متصل بحرف "إكس"، استحوذت منصة "إكس" بالساعات الماضية على حساب باسم @Music، الأمر الذي أغضب مستخدمه الأصلي.



وشارك المستخدم جيريمي فوت رسالة تركتها "إكس" له، الخميس الماضي، تخطره بأن الحساب الذي أنشأه بعد أشهر فقط من تأسيس تويتر لم يعد ملكه، حيث أن الاسم بات الآن من أملاك شركة "X Corp".

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وكتب فوت: "قبل 16 عاماً، أنشأت حساب @music وقمت بتشغيله منذ ذلك الحين. والآن، قام تويتر / إكس بسرقته. أنا غاضب للغاية".



ووفقاً لما ذكره فوت، أرسلت "إكس" 3 اقتراحات يمكن أن يستخدمها بدلاً من ذلك: @musicmusic، @music123، و @musiclover. (وبدا من خلال مراجعة مجلة "رولينغ ستونز" أن جميع الحسابات المذكور مرتبطة بحسابات موجودة بالفعل، على الرغم من أن هذه الحسابات يبدو أنها غير نشطة منذ أكثر من عقد).

وبدلاً من اختيار أي من تلك الاقتراحات، أصبح اسم حساب فوت الآن @musicfan.

ورداً على عملية الاستحواذ الإجبارية التي تعرض لها فوت، أكد الأخير أنه ألغى اشتراكه الشهري "تويتر بلو"، وأوضح أنه سيبقى مغتاظاً من هذه الحركة كون أن حساب "’music" كان مميزاً أكثر مما تم تقديمه له.

ومن خلال عملية الاستحواذ هذه، يحل @music مكان حساب "@twittermusic"، ونشر مالك الحساب الجديد بالساعات الماضية صورة للفنان البريطاني إد شيران حاملاً غلاف ألبومه الذي صدر عام 2014 بعنوان "X".

وسخر مؤسس فكرة شعار "الهاشتاق" كريس مسينا من قرار ماسك تجريد صاحب الحساب من حسابه الذي امتلكه طيلة 16 عاماً ، قائلاً على منصة "ثريدز"، المنافسة لمنصة "إكس": يا لها من منصة إكس ووعدها بكونها "أفضل مكان على وجه الأرض لمنشئي المحتوى الرائعين".

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