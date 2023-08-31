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الخميس، 31-08-2023 02:14 م

"إكس" تضيف خاصية لمنافسة "فيسبوك"

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الوكيل الإخباري- أعلن الملياردير الأمريكي ذي الأصول الجنوب أفريقية إيلون ماسك، مالك منصة التواصل الاجتماعي  "إكس" عن إضافة خصائص مكالمات الصوت والفيديو للتطبيق المعروف سابقاً بـ "تويتر"، لينافس بذلك برامج مجموعة "ميتا" الشهيرة فيسبوك ماسنجر وواتس آب، واللذين يقدمان نفس الخدمة.

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وتقوم الفكرة على خاصية "فويس أوفر آي بي"، بنقل الصوت والصورة عن طريق باقة البيانات والإنترنت، لعمل المحادثات الصوتية والمرئية من خلال التطبيق.


وقال إيلون ماسك في تدوينة عبر حسابه على موقع "إكس": "الاتصال الصوتي والمرئي سيكون متاحاً على جميع الأجهزة، بأنظمة التشغيل المختلفة، أندرويد وآي أو إس بالإضافة إلى أجهزة الـ "ماك والويندوز"، ودون الحاجة إلى رقم هاتف للربط بالتطبيق".


وتابع ماسك في تدوينته: "إكس له تأثير عالمي، وسيستخدم سجل البيانات المسجلة لديه، هذه حقائق وخدمات تجعل التطبيق فريد من نوعه".

 

البيان


 




 

 


 

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