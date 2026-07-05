الأحد 2026-07-05 05:35 م

"إكس" تطلق أداة جديدة للبث المباشر

صضيث
تعبيرية
 
الأحد، 05-07-2026 01:34 م

الوكيل الإخباري-   أطلقت منصة إكس أداة X Live Studio لإدارة وإنتاج البث المباشر باحترافية عبر أجهزة الكمبيوتر، وذلك ضمن Creator Studio، وبدأ طرحها للمستخدمين في 2 يوليو 2026.

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وتتيح الأداة بث الفيديو بجودة عالية مع دعم عدة مصادر للصوت والصورة، وإضافة الشعارات والنصوص، ومشاركة الشاشة، والتبديل بين الكاميرات، ما يجعلها مناسبة للبودكاست، والندوات، والألعاب، والبث الإخباري.


وتتميز X Live Studio بتحكم متقدم يفوق البث عبر الهواتف الذكية، إذ توفر إمكانات احترافية لإدارة البث الطويل والفعاليات الكبرى، مع توصية باستخدام اتصال إنترنت مستقر وكاميرا وميكروفون عاليي الجودة لضمان أفضل تجربة بث.

 

 
 


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