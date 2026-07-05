"إكس" تطلق أداة جديدة للبث المباشر

وتتيح الأداة بث الفيديو بجودة عالية مع دعم عدة مصادر للصوت والصورة، وإضافة الشعارات والنصوص، ومشاركة الشاشة، والتبديل بين الكاميرات، ما يجعلها مناسبة للبودكاست، والندوات، والألعاب، والبث الإخباري.
وتتميز X Live Studio بتحكم متقدم يفوق البث عبر الهواتف الذكية، إذ توفر إمكانات احترافية لإدارة البث الطويل والفعاليات الكبرى، مع توصية باستخدام اتصال إنترنت مستقر وكاميرا وميكروفون عاليي الجودة لضمان أفضل تجربة بث.
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