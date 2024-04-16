إكس تفرض رسوماً على المستخدمين الجدد

الوكيل الإخباري- يخطط رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك لفرض رسوم على مستخدمي منصة إكس الجدد لتمكينهم من النشر على الشبكة الاجتماعية وللحد من مشكلة حسابات النشر التلقائي المسيئة.

اضافة اعلان



وفي معرض رده عن التغييرات الأخيرة على المنصة، قال ماسك إن فرض رسوم صغيرة على الحسابات الجديدة هو "الطريق الوحيد" لوقف "هجوم الـ"بوتس"، مضيفاً: "يمكن للذكاء الاصطناعي الحالي (ومزارع الترويج التلقائي المسيء - ترول) أن يجتاز سؤال "هل أنت روبوت" بسهولة"، مشيراً إلى أدوات مثل CAPTCHA الشهيرة.



وفي رد على مستخدم آخر، أشار ماسك إلى أن الحسابات الجديدة ستكون قادرة على النشر بعد مرور 3 أشهر على إنشائها من دون دفع رسوم.



وكما هو الحال مع العديد من الإعلانات المتعلقة بالمنصة الاجتماعية، لا توجد تفاصيل في الوقت الحالي حول متى سيتم تطبيق هذه السياسة وما الرسوم التي قد يضطر المستخدمون الجدد لدفعها.



يذكر أنه في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بدأت إكس في فرض 1 دولار أمريكي سنويًا على المستخدمين الجدد من نيوزيلندا والفلبين، وقد يقوم ماسك بتوسيع صلاحية بتطبيق رسوم مماثلة في مناطق أخرى.



24



