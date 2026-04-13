الإثنين 2026-04-13 02:05 م

إكس تكشف عن "XChat" كمنصة مراسلة جديدة ومشفّرة

الإثنين، 13-04-2026 10:31 ص
الوكيل الإخباري-   بدأت شركة X باختبار تطبيق مراسلة جديد يحمل اسم "XChat" مع مجموعة من المستخدمين ضمن مرحلة تجريبية انتهت مؤخرًا، ما يشير إلى أن التطبيق أصبح جاهزًا للإطلاق الرسمي.اضافة اعلان


وأعلنت الشركة التابعة لإيلون ماسك أن التطبيق أصبح متاحًا حاليًا عبر متجر التطبيقات، على أن يتم طرحه بشكل أوسع خلال الأيام القليلة المقبلة.

موعد الإطلاق
ووفقًا لما يظهر في صفحة التطبيق على متجر التطبيقات، من المقرر إصداره في 17 أبريل، على أن يتوفر في الوقت نفسه لأجهزة iPhone وiPad.

أما على صعيد الميزات، فيُروَّج لـ"XChat" على أنه يوفر تشفيرًا تامًا بين الطرفين، إضافة إلى إمكانية منع التقاط لقطات الشاشة داخل المحادثات، ما يمنع حفظ محتوى الدردشة بصريًا من قبل الأطراف الأخرى.

كما يتيح التطبيق تعديل الرسائل أو حذفها بعد إرسالها، إلى جانب ميزة الرسائل ذاتية الاختفاء، فضلًا عن دعم المكالمات الصوتية والمحادثات الجماعية.

تحولات في سوق المراسلة
يأتي إطلاق هذا التطبيق ضمن توجه إيلون ماسك نحو تطوير منصة مراسلة تعالج ما يعتبره ثغرات في تطبيقات التواصل الحالية.

وكان ماسك قد صرّح عبر منصة X بأن "واتساب" يفتقر إلى الموثوقية، مستندًا إلى دعوى قضائية تزعم سماح شركة "ميتا" لأطراف خارجية بالوصول إلى رسائل مشفرة.

ورغم نفي واتساب لهذه الادعاءات، فإن تصريحات ماسك ساهمت في إثارة الجدل حول مستوى الخصوصية.

وفي سياق متصل، وصف بافيل دوروف، مؤسس "تيليغرام"، ادعاءات واتساب بشأن التشفير بأنها "أكبر خدعة استهلاكية في التاريخ".
 
 


gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

تعبيرية

و

الأكثر مشاهدة