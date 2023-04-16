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الأحد، 16-04-2023 03:02 م

إلزام تطبيقات أندرويد بحذف حسابات المستخدمين

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الوكيل الإخباري - عندما يقوم مستخدم الأجهزة الذكية بتنزيل تطبيق، فإن التطبيق يلزمه بإنشاء حساب. وفي هذه الحالة يجمع التطبيق كمية كبيرة من بيانات المستخدم. وبعد ذلك قد يتوقف المستخدم عن استخدام التطبيق، لكنه يواجه صعوبة في إلغاء حسابه على هذا التطبيق، لآن أغلب المطورين يخفون خيار "حذف الحساب" في عمق موقع إنترنت وأحياناً لا يوضحون ما هي البيانات الشخصية التي يمكن حذفها بشكل نهائي.

ولكن مستخدمي الهواتف الذكية بنظام التشغيل أندرويد يحصلون حالياً على قدر أكبر من التحكم في البيانات المرتبطة بالتطبيقات، واعتباراً من 2024 وما بعده ستلزم سياسة شركة التكنولوجيا الأمريكية غوغل المطورة لنظام التشغيل أندرويد كل التطبيقات بتوفير خيار حذف الحساب داخل التطبيق أو على موقع إنترنت.

وفي أخر تحديث لسياسة متجر التطبيقات بلاي ستور التابع لغوغل، قالت الشركة الأمريكية إن الخيار الإضافي لحذف الحساب من خلال موقع إنترنت مهم جدا، لأنه يعني أن المستخدمين الذين يريدون حذف حساباتهم أو بياناتهم لن يضطرون لإعادة تثبيت التطبيق المقصود مرة أخرى للقيام بهذه الخطوة.

وتقول سياسة غوغل الجديدة إنه سيتم حذف كل البيانات الخاصة بحساب المستخدم عند حذفه.
في الوقت نفسه يمكن لمطوري التطبيق السماح للمستخدمين الذين لا يريدون حذف حساباتهم بالكامل اختيار فئة مختلفة من البيانات مثل حذف تاريخ النشاط أو الصور أو الفيديوهات.

وإذا أراد أو احتاج المطورون الاحتفاظ ببيانات محددة، لمنع الاحتيال أو تطبيقاً للاشتراطات القانونية على سبيل المثال، فإنهم سيفصحون عن هذا الالتزام بشكل واضح.

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