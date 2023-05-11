إلغاء معرض الألعاب الإلكترونية e3 2023 رسميًا

الوكيل الإخباري - أعلنت منظمة برمجيات الترفيه عن إلغاء معرض الألعاب الإلكترونية E3 لعام 2023 رسميًا. جاء ذلك بعد إعلان بعض الشركات الكبرى الرائدة في صناعة الألعاب الإلكترونية انسحابها من حضور المعرض لهذا العام.

معرض الترفيه الإلكتروني E3 جاء من استخدام الحروف الأولى من اسم المعرض باللغة الإنجليزية وهو Electronic Entertainment Expo. معرض e3 هو واحد من أكبر وأشهر المعارض العالمية التي تهتم بنشر والترويج للألعاب الإلكترونية، كما أنه يحظى بتاريخ عريق حيث تأسس في عام 1995.

يُقام معرض الترفيه الإلكتروني E3 سنويًا في مبنى مؤتمرات لوس أنجلوس وتشارك به أكبر الشركات العالمية المتخصصة في صناعة محتوى الألعاب الإلكترونية مثل نينتندو، مايكروسوفت وسوني.

غابت شركة سوني عن المعرض منذ عام 2019، وكان ذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وتوالت اعتذار الشركة عن حضور فعاليات المعرض للأعوام التالية حتى أصبح الأمر طبيعيا إلى حد ما. مع ذلك، كان لغياب شركة سوني تأثير كبير على قوة المعرض نظرًا لكون سوني واحدة من أكبر شركات البرمجيات المتخصصة في عالم الترفيه عبر الألعاب الإلكترونية في العالم، وغيابها عن المعرض له تأثير في قوة المنافسة مع الشركات الأخرى.

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أسباب إلغاء معرض E3 لعام 2023

كان من المخطط إقامة فعاليات معرض الترفيه الإلكتروني E3 لعام 2023 بعاليات جديدة تعيد إحياء هذا الحدث الكبير في إذهان وقلوب عشاق محبي الألعاب الإلكترونية من حول العالم.

فهو الحدث العالمي الذي تقوم فيه شركات صناعة الألعاب العالمية باستعراض أعمالها الجديدة والأجهزة الحديثة التي تم التوصل إليها، مع مشاركة الجماهير في المعرض، ويحظى بتغطية إعلامية كبيرة.

خططت منظمة برمجيات الترفيه عن وجود شريك جديد لها، ReedPop، لإقامة المعرض في نسخته لعام 2023 في شهر يونيو القادم مع استمرار فعاليات المعرض لمدة 4 أيام وتقسيمها بين المطورين والناشرين وبين الجمهور والإعلام.

مع ذلك، أعلنت شركة مايكروسوفت، شركة سوني وشركة نينتندو عن عدم حضور فعاليات المعرض لهذا العام، وهو ما أدى إلى إعلان الشركة المنظمة عن إلغاء كافة فعاليات المعرض لعام 2023 نظرًا لغياب أهم الشركات العالمية الفعّالة في المعرض.



الجدير بالذكر أن حدث معرض E3 للألعاب الإلكترونية هو حدث هام بالنسبة لمحبي الألعاب الإلكترونية من حول العالم بصفة عامة، وفي المنطقة العربية بصفة خاصة. تشير بعض الإحصائيات إلى أن عدد مستخدمي ألعاب الفيديو قد يصل مع نهاية عام 2023 إلى أكثر من 3 مليار مستخدم، وأن منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحظى بعدد كبير من المستخدمين.

علاوة على ذلك، يفضل العديد من المستخدمين الوصول لألعاب الفيديو من خلال منصات الألعاب الإلكترونية التي توفر ألعاب فورية بدون تحميل. من خلال تقييمات مواقع القمار الإلكترونية، يمكن للاعبين الوصول لمجموعة من أفضل المنصات التي توفر هذا النوع من الألعاب حيث يحصل المستخدم على حساب مجاني، ومكافآت نقدية حقيقية.

عند الفوز في أي لعبة على هذه المواقع، يحصل اللاعب على جوائز نقدية حقيقية مع توفير الموقع لوسائل تعامل مالي تسمح لهم بسحب الجوائز وخدمة دعم فني والعديد من الخدمات الأخرى.

قد يعود سبب انسحاب تلك الشركات عن حضور فعاليات المعرض إلى الركود الاقتصادي الذي يعاني منه العالم في الوقت الحالي، وجاء هذا القرار من أجل تقليل النفقات الكبيرة التي يتم ضخها للمشاركة في المعرض، مع الاكتفاء بالفعاليات والمؤتمرات التي تقوم بتنظيمها بشكل فردي سواء عبر الإنترنت أو بشكل تقليدي.

فعلى سبيل المثال، تقوم شركة نينتندو بإقامة فعاليات وعروض تقديمية عبر الإنترنت مثل حدث Nintendo Direct والذي من خلاله تستطيع الوصول لعدد كبير من مستخدمي الألعاب الإلكترونية بشكل أكثر فعالية بأقل التكاليف.

لهذا، أصدرت الشركة المنظمة للمعرض في بيان لها تعلن فيه تقديرها وتفهمها للشركات المهتمة بالمشاركة في المعرض لن تكون قادرة على تقديم عروض ترويجية لهذا العام نظرًا لوجود بعض التحديات في الموارد وهو ما منعها من التواجد في معرض E3 لهذا العام.

قد يكون إلغاء معرض الألعاب الإلكترونية E3 لعام 2023 بشكل رسمي هو نهاية لهذا المعرض العالمي

