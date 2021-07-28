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الأربعاء، 28-07-2021 12:28 م

إلى محبي القطط.. تطبيق على الهاتف يطلعك على حالة قطك النفسية

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الوكيل الاخباري - ابتكرت شركة في كندا تطبيقا جديدا يجعل من الصور التي تلتقط لقطك أحد الأدوات التي يمكن من خلالها التعرف على حالته النفسية، بين السعادة أو الشعور بالألم.

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وحسب رويترز، فقد ابتكرت شركة (سيلفستر.إيه آي) في كالجاري بمقاطعة ألبرتا الكندية، تطبيقا أطلقت عليه (تابلي) يستخدم كاميرا الهاتف ليستكشف من ملامح القط ونظرات عينيه وحركاته ما إذا كان بخير أو أنه ليس على ما يرام ويشعر بالألم.

الشركة المتخصصة في تكنولوجيا صحة الحيوان، أكدت أن التطبيق يستكشف من خلال لغة الوجه للقطط طبيعة مشاعره.


وقالت إن شكل الأذن، ووضعية الرأس، وتضييق العينين، والتوتر المصاحب لوضع الكمامة، والتغير في شكل الشوارب، كل ذلك تتم قراءته من خلال التطبيق لتخرج النتيجة عن الحالة النفسية للقط.


يشار إلى أن دراسة كانت قد نشرتها مجلة ساينتفيك ريبورتس عام 2019 أعلنت التوصل إلى أن ما يسمى (مقياس تكشيرة القط) أداة سليمة يمكن الاعتماد عليها لتقييم الألم الحاد لدى القطط.


 

المصدر : سبوتنك

 




 

 


 

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