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الأربعاء، 29-12-2021 02:43 م

إليكِ أفضل تطبيقات اللياقة البدنية

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الوكيل الإخباري - التمرين جزء مهم من الصحة العامة للفرد، حيث يساعد قلبك ورئتيك على العمل بشكل أفضل، ويحافظ على وزنك الصحي، ويجعل عضلاتك أقوى، وقادرة على العمل لفترة أطول.

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ومن حسن الحظ أن هناك العديد من التطبيقات، التي تساعد على مراقبة نشاطك، وتقديم النصائح المناسبة:

"FitNotes"
يعمل تطبيق "FitNotes" على الاحتفاظ بسجل للتمارين الرياضية، وهو يتميز بواجهة مبسطة مع القدرة على تتبع النشاط وكل التمارين تقريباً بما في ذلك: الجري، وتمارين القلب، وتمارين القوة، وغيرها، ويمكن للمستخدم تخصيص تجربته كما يريد.


ويقدم التطبيق مجموعة من الإرشادات والتمارين وجميع ميزاته مجانية، كما يوجد إصدار احترافي بقيمة 5.99 دولارات لدعم المطور.


"JEFIT Workout Tracker"
تطبيق "JEFIT Workout Tracker" شامل، ويأتي مزوداً بميزات لتتبع التدريبات المختلفة، وكذلك إرشادات حول التمارين وبرامج مناسبة لمختلف المستويات والتفضيلات، وتتضمن مزاياه عروضاً لأكثر من 1300 تمرين، وجهازاً مؤقتاً، وسجلاً لقياسات الجسم، ومخططاً للتمارين.


ويقدم التطبيق بعض الخصائص المجانية، كما يمكن للمستخدم الحصول على جميع الخدمات التي يقدمها التطبيق، بالاشتراك المدفوع، والذي تبلغ تكلفته حوالي 7 دولارات في الشهر.


"Leap Fitness Home Workout"
يقدم تطبيق "Leap Fitness Home Workout" مجموعة من التمارين المنزلية الممتازة للمعدة والأرداف والذراعين والتمدد، كما يحتوي على عداد للخطوات أثناء المشي والجري، وخاصية للتذكير بشرب الماء.


وتعتمد إصدارات التطبيق على الإعلانات، والاشتراك الشهري، ويختلف من إصدار إلى آخر، ويبلغ في المتوسط 3 دولارات.


"MyFitnessPal"
هذا التطبيق يعد شاملاً للياقة البدنية والتمارين الرياضية، ويفعل كل شيء بما في ذلك تتبع التمارين، وتزويد المستخدم بالإرشادات حول التمارين الروتينية، ومساعدته على حساب السعرات الحرارية، وتتبع الخطوات، وشرب الماء.


ويبلغ سعر الاشتراك الشهري 10 دولارات، بينما يكلف الاشتراك السنوي 50 دولاراً فقط.

 

زهرة الخليج

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