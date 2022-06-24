إنتاج بطارية لسيارة كهربائية تكفي لرحلة 1000 كيلومتر في الصين

الوكيل الإخباري - تمكنت شركة كونتمبوراري أمبيركس التكنولوجية، وهي الشركة الرائدة في صناعة بطاريات أيونات الليثيوم للسيارات في الصين، من إنتاج بطارية جديدة تزود السيارات الكهربائية بمدى قيادة يزيد عن 1000 كيلومتر بشحنة واحدة.

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ووفقا لمصادر الشركة؛ تتمتع البطارية التي تحمل اسم "تشيلين"، من خلال تزويدها بتكنولوجيا الشحن من الجيل الثالث، بكفاءة حجم استخدام تصل إلى 72 بالمئة، وكثافة طاقة تصل إلى 255 واط/كغ لأنظمة البطاريات الثلاثية، ما يمنحها أعلى مستوى تكامل في العالم، وفقا لـمصادر الشركة. ومن خلال الدمج المباشر للخلايا في الحزم بدون وحدات، تعمل تقنية حزمة البطارية على تحسين كثافة طاقة النظام وتبسيط التصنيع والمساعدة في تقليل التكاليف، إلى جانب ذلك تتميز البطارية بتحسينات في عمر الخدمة والسلامة وسرعات الشحن والأداء في درجات الحرارة المنخفضة.



وتم تحسين موثوقية دورة الحياة الكاملة للمنتج ومقاومة الصدمات والاهتزازات من خلال وحدة الطاقة المتكاملة، والتي تتكون من الخلية وطبقة داخلية مرنة متعددة الوظائف.



وتتميز البطارية بالاستقرار والأمان الحراري، وتوافقها مع المواد ذات كثافة الطاقة الأعلى في ترقيات المنتج. وفي الظروف القصوى، يمكن تبريد الخلية بسرعة، ما يمنع بالتالي التوصيل الحراري غير الطبيعي بين الخلايا. وفي الوقت نفسه؛ يستغرق الشحن 10 دقائق فقط في الوضع السريع.



و أضافت الشركة، أنه من المتوقع أن تدخل بطاريات "تشيلين" قيد الإنتاج الضخم وأن تصل إلى السوق في عام 2023.



بترا