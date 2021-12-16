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الخميس، 16-12-2021 01:39 م

إنتل تتحدث عن مستقبل الحوسبة عبر ميتافيرس

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الوكيل الإخباري - أصدرت إنتل أول بيان لها بشأن ميتافيرس، مما يمثل أول اعتراف علني لها بمستقبل الحوسبة الغامض أحيانًا الذي يعد بعالم افتراضي متصل دائمًا موجود بالتوازي مع عالمنا المادي.

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وفي حين أن شركة الرقاقات متفائلة بشأن إمكانيات ميتافيرس بشكل مجرد. ولكن إنتل تطرح مشكلة رئيسية تتعلق بأي طموحات ميتافيرس، وهي أنه لا توجد قوة معالجة كافية تقريبًا.


وقالت الشركة: قد تكون ميتافيرس هي المنصة الرئيسية التالية في مجال الحوسبة بعد الويب والأجهزة المحمولة في جميع أنحاء العالم. ولكن البنية التحتية للحوسبة والتخزين والشبكات لدينا اليوم ليست كافية لتمكين هذه الرؤية.

 

ولا تعتقد الشركة حتى أننا قريبون من ذلك. وتوضح أن هناك حاجة إلى زيادة القدرة الحاسوبية بمقدار ألف ضعف مقارنة بسعة الحوسبة الجماعية الحالية لدينا.


وازدادت الضجة كثيرًا حول ميتافيرس وما الذي يمكن أن تفعله، سواء كان ذلك اجتماعات الواقع الافتراضي والحفلات الموسيقية الرقمية وعمليات التكامل القائمة على البلوك تشين و NFT.


ولكن الأساسيات الفعلية للميتافيرس لن تكون مجرد برامج ومساحات افتراضية أو حتى نظارات الرأس والأدوات التي يرتديها الناس للوصول إلى هناك. بل في أجهزة الحاسب والخوادم التي تدير العوالم الافتراضية المشتركة الواسعة التي تفترضها ميتافيرس على أنها مستقبل التكنولوجيا.


نتيجة لذلك تقول إنتل إن أجهزة الحاسب الحالية ليست قوية بما يكفي لجعل هذه الأحلام حقيقة. وتقول الشركة: لا يمكننا حتى وضع شخصين في بيئة افتراضية مفصلة حقًا باستخدام تكنولوجيا اليوم.

 


المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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