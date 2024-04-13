إنتل تكشف شريحة لتشغيل الذكاء الاصطناعي ومنافسة "نفيديا"

الوكيل الإخباري- كشفت شركة صناعة الرقائق الإلكترونية الأمريكية العملاقة إنتل النقاب عن أحدث رقائقها للذكاء الاصطناعي، في خطوة تستهدف اقتناص حصة من منافستها نفيديا في هذه السوق.



وقالت إنتل إن الشريحة الجديدة غودي3 تستطيع توليد استجابات بالذكاء الاصطناعي، في عملية تسمى الاستنباط، أسرع مما تفعله الشريحة إتش100 من نفيديا. كما أنها أقل استهلاكاً للطاقة، وأرخص سعراً، بحسب إنتل.

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يذكر أن الشريحة إتش100 واحدة من أكثر شرائح نفيديا شهرة، وتقوم بتشغيل تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تقدمها شركات مثل مايكروسوفت وغوغل. كما تسيطر أنظمة حوسبة نفيديا على تقنيات تدريب الذكاء الاصطناعي في مراكز البيانات، حيث تصل حصتها من هذه السوق إلى 80%.



وقالت إنتل إن الشرائح الجديدة ستكون متاحة للعملاء من شركات صناعة الكمبيوتر، مثل ديل وهيوليت باكارد ولينوفو، خلال الربع الثاني من العام الحالي.



وقال بات جيلسنجر الرئيس التنفيذي لشركة إنتل إن "الابتكار يتقدم بسرعة غير مسبوقة، وكل شركة تصبح بسرعة شركة ذكاء اصطناعي".



وأضاف أن "إنتل تدفع الذكاء الاصطناعي في كل أنحاء المؤسسة، بدءاً من الكمبيوتر الشخصي وحتى مراكز البيانات إلى أقصى مدى".

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