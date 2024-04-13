السبت 13-04-2024
الوكيل الاخباري
 

إصابة 16 فلسطينيا عقب العثور على جثة مستوطن برام الله

إصابات بالرصاص وحرق منازل في اعتداءات للمستوطنين بالضفة

قائد الجيش الأوكراني يعترف بتدهور الوضع على الجبهة الشرقية بشكل كبير

ثلاثة شهداء جراء قصف الاحتلال مخيم النصيرات

الاحتلال يشدد إجراءاته عند حاجز تياسير العسكري

العيسوي يلتقي وفدا من أبناء عشيرة الزعبي بلواء الرمثا

الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على جثة المستوطن المفقود في قرية المغير

الارصاد: حالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على المملكة وأمطار الاحد والاثنين

اعلان صادر عن ترخيص السواقين والمركبات اعتبارا من غدا الأحد

ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 33686 شهيدا و76309 إصابات

السبت، 13-04-2024 03:49 م

إنتل تكشف شريحة لتشغيل الذكاء الاصطناعي ومنافسة "نفيديا"

2024410113757606C8


الوكيل الإخباري- كشفت شركة صناعة الرقائق الإلكترونية الأمريكية العملاقة إنتل النقاب عن أحدث رقائقها للذكاء الاصطناعي، في خطوة تستهدف اقتناص حصة من منافستها نفيديا في هذه السوق.

وقالت إنتل إن الشريحة الجديدة غودي3 تستطيع توليد استجابات بالذكاء الاصطناعي، في عملية تسمى الاستنباط، أسرع مما تفعله الشريحة إتش100 من نفيديا. كما أنها أقل استهلاكاً للطاقة، وأرخص سعراً، بحسب إنتل.

اضافة اعلان


يذكر أن الشريحة إتش100 واحدة من أكثر شرائح نفيديا شهرة، وتقوم بتشغيل تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تقدمها شركات مثل مايكروسوفت وغوغل. كما تسيطر أنظمة حوسبة نفيديا على تقنيات تدريب الذكاء الاصطناعي في مراكز البيانات، حيث تصل حصتها من هذه السوق إلى 80%.


وقالت إنتل إن الشرائح الجديدة ستكون متاحة للعملاء من شركات صناعة الكمبيوتر، مثل ديل وهيوليت باكارد ولينوفو، خلال الربع الثاني من العام الحالي.


وقال بات جيلسنجر الرئيس التنفيذي لشركة إنتل إن "الابتكار يتقدم بسرعة غير مسبوقة، وكل شركة تصبح بسرعة شركة ذكاء اصطناعي".


وأضاف أن "إنتل تدفع الذكاء الاصطناعي في كل أنحاء المؤسسة، بدءاً من الكمبيوتر الشخصي وحتى مراكز البيانات إلى أقصى مدى".

 

24


 




 

 


 

إقرأ ايضا
60_news_1712932915

فوضى في روابط تويتر مع تحولها إلى "إكس دوت كوم"

202441010145061904

خطوتان لتحسين جودة صوت المكالمات على آيفون

44

تحذير خطير لمستخدمي آيفون في 92 دولة

66148f0a46ca9

ماسك يتوقع تفوق الذكاء الاصطناعي على أذكى إنسان العام المقبل

خاصية-الكشف-عن-الأرقام-المجهولة

غوغل تتيح ميزة الكشف عن الأرقام المجهولة في تطبيق الهاتف

33

عودة خدمات واتساب بعد تعطل آلاف الحسابات

أخبار متعلقة
66148f0a46ca9

ماسك يتوقع تفوق الذكاء الاصطناعي على أذكى إنسان العام المقبل

20243299535993MK

قريباً.. نسخة محسّنة من روبوت الدردشة "غروك"

_copy65fc76410974d

تعرف إلى أول قرار دولي تم اعتماده بشأن الذكاء الاصطناعي