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الأربعاء، 04-08-2021 12:32 م

إنتل تكشف عن تفاصيل Thunderbolt 5 بالخطأ

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الوكيل الإخباري - كشفت شركة إنتل عن طريق الخطأ بعض المعلومات عن تقنية Thunderbolt 5، وبالرغم من أن Thunderbolt 4 لا يزال مبكر نسبيًا ولكن هذا لا يمنع الشركة من العمل على الإصدار التالي من معيار الاتصال، Thunderbolt 5.

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وبفضل تغريدة تم حذفها على عجل من المدير التنفيذي للشركة جريجوري براينت، حصلنا على معاينة مسبقة للجيل التالي من معيار Thunderbolt، الذي يمكن أن يوفر ضعف سرعة Thunderbolt 4 مع الحفاظ على منافذ USB-C المادية.


وتضمنت التغريدة أربع صور، ولكن تم حذفها سريعًا واستبدالها بثلاث صور، وتعرض الصورة التي تمت إزالتها بعض المعلومات الجديدة حول الجيل التالي من تقنية Thunderbolt.

 

وفي الصورة المحذوفة، هناك ملصق على الحائط يعرض 80G PHY Technology، مما يعني أن الشركة تعمل على طبقة مادية (PHY) لاتصالات 80 جيجابت في الثانية، وهذا هو ضعف عرض النطاق الترددي لـ Thunderbolt 4، الذي يعمل بسرعة 40 جيجابت في الثانية.


ويؤكد السطر الثاني أن USB 80G مستهدف لدعم النظام البيئي USB-C الحالي، وهذا يعني أن الشركة تهدف إلى الحفاظ على موصل USB-C مع مضاعفة النطاق الترددي الفعال.


ويمثل هذا الأمر خبرًا مفيدًا لأي شخص يستثمر بكثافة في USB-C، ولا يزال يتعين استبدال الكابلات والمحاور والأجهزة بأخرى تدعم Thunderbolt 5 عند إصدارها.

 

ولكن هذا يعني ضمان أن المقابس المستقرة والمتوافقة مع الإصدارات السابقة تظل تعمل بالنسبة لجميع أجهزة الشحن والأقراص وأجهزة الدونجل.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

 




 

 


 

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