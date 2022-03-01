إنستاجرام-تتوقف-عن-دعم-تطبيق-IGTV

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة إنستاجرام عن إنهاء دعمها لتطبيقها المستقل IGTV، وأكدت شركة ميتا أنه تتم إزالة التطبيق من متاجر التطبيقات في منتصف شهر مارس.

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وأوضحت الشركة في تدوينة أن التغيير جزء من جهودها لجعل الفيديو أبسط لتسهيل اكتشافه وإنشائه.



وتقول إنستاجرام إنها تركز الآن على وجود جميع مقاطع الفيديو عبر تطبيقها الرئيسي. كما أوضحت أنها تستمر في تبسيط وتحسين الفيديو في تطبيقها الرئيسي خلال الأشهر المقبلة.

ويأتي الإعلان الجديد في الوقت الذي تخلت فيه إنستاجرام عن علامتها التجارية IGTV في شهر أكتوبر الماضي عندما جمعت مقاطع الفيديو الطويلة من IGTV ومقاطع فيديو خلاصة إنستاجرام في تنسيق جديد يسمى Instagram Video.

وقالت المنصة في ذلك الوقت إن تطبيق IGTV لن يختفي ويتم تغيير علامته التجارية بدلاً من ذلك.



كما أعلنت الشركة أيضًا أن إعلانات الفيديو أثناء البث، التي كانت تُعرف سابقًا باسم إعلانات IGTV، لن يتم دعمها بعد الآن لأنها تحول تركيزها إلى Reels.

وتقول إنستاجرام إن صناع المحتوى الذين يستثمرون بنشاط من خلال إعلانات الفيديو أثناء البث يحصلون على دفعة شهرية مؤقتة بناءً على الأرباح الأخيرة.

وبالرغم من أن هذا يبدو وكأنه خطوة إلى الوراء فيما يتعلق بتحقيق الدخل لصناع المحتوى. ولكن أعلنت المنصة أنها تستكشف المزيد من الطرق للمستخدمين لكسب الأرباح.

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