الخميس 11-11-2021
الوكيل الاخباري

ولي العهد بعد ترفيعه: الحمدلله رب العالمين

التعليم العالي تعلن موعد تقديم طلبات المنح والقروض - رابط التقديم

وزير العمل: إطلاق برنامج التشغيل الوطني مطلع 2022

التوثيق الملكي يصدر كتاب تاريخ معان الأحوال الاجتماعية والاقتصادية والإدارية

الملك يوجه رسالة الى ولي العهد

الأردن بخير يتصدر تويتر

إضافة عداد الكيلومترات على فحص المركبات ابتداء من العام المقبل

انقلاب على حالة الطقس يوم السبت والارصاد تحذر من السيول

هدر كميات كبيرة من المياه بالشارع العام في دير علا

13 فريقا لمراقبة تطبيق أوامر الدفاع في جرش

الخميس، 11-11-2021 01:26 م

إنستاجرام تختبر ميزة أخذ استراحة

instagram-keyboard-app-take-pictures-photos-pics


الوكيل الإخباري - قال رئيس إنستاجرام، آدم موسيري، إن المنصة تختبر ميزة أخذ استراحة لتذكير المستخدمين عندما يقضون وقتًا طويلاً عبر المنصة.

اضافة اعلان

وصرح موسيري في مقطع فيديو نشر عبر تويتر: إذا قمت بالاشتراك، فإن هذه الميزة تشجعك على أخذ استراحة من المنصة بعد قضاء فترة معينة من الوقت مثل 10 أو 20 أو 30 دقيقة.

وأضاف موسيري أن الميزة جزء من جهد أوسع لمحاولة منح الأشخاص مزيدًا من التحكم في تجربتهم.

وقال: أنت تعرف ما هو الأفضل لك عندما يتعلق الأمر بكيفية استخدامك للتطبيق. نريد التأكد من أننا نقدم لك الأدوات لتشكيل التجربة بما يناسبك.

 

ويأتي اختبار ميزة أخذ استراحة وسط تدقيق مكثف ضد المنصة وشركتها الأم ميتا (فيسبوك سابقًا) بعد أن أدلت فرانسيس هوجين بشهادتها أمام الكونجرس حول البحث الداخلي للشركة الذي أظهر أن إنستاجرام يمكن أن يكون له تأثير سلبي في الصحة العقلية للشباب.

وأخبر المراهقون باحثي الشركة أنهم شعروا بالإدمان على إنستاجرام. ولكن لم يكن لديهم القدرة على ضبط النفس لتقليل استخدامهم بالرغم من أنهم كانوا يفضلون التحقق من التطبيق مرات أقل.

وقال نائب رئيس الشؤون العالمية في الشركة، نيك كليج، في الشهر الماضي إن الشركة تطور ميزة أخذ استراحة جنبًا إلى جنب مع ميزات مماثلة مع وضع المراهقين في الاعتبار.

وأضاف: عندما ترى أنظمتها أن المراهق ينظر إلى نفس المحتوى مرارًا وتكرارًا، ومحتوى قد لا يكون مفيدًا لرفاهيته، فإننا نحثه على النظر إلى محتوى آخر.


وأكد متحدث باسم الشركة أنه يتعين على المستخدمين الاشتراك في الميزة لتنشيطها. ولكن قال إن الشركة ترسل إشعارًا إلى المراهقين يحثهم على تشغيلها.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
Twitter-bitcoin-cryptocurrency

تويتر تبني فريقًا للتشفير يسمى Twitter Crypto

1596256196_أفضل-التطبيقات-الجديدة-التي-تم-إصدارها-هذا-الأسبوع

أفضل تطبيقات متجر جوجل بلاي هذا الأسبوع

Microsoft-Teams-logo-for-Togethe

ويندوز 11 يسهل مشاركة شاشتك في مكالمات الفيديو

Spotify-logo

ميزة جديدة من سبوتيفاي

1

نتفليكس استخدمت AV1 لأول مرة عبر أندرويد

google-gmailin-logosunu-degistir

أداة جيميل المصغرة لنظام iOS تصبح أكثر فائدة