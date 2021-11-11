إنستاجرام تختبر ميزة أخذ استراحة

الوكيل الإخباري - قال رئيس إنستاجرام، آدم موسيري، إن المنصة تختبر ميزة أخذ استراحة لتذكير المستخدمين عندما يقضون وقتًا طويلاً عبر المنصة.





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وصرح موسيري في مقطع فيديو نشر عبر تويتر: إذا قمت بالاشتراك، فإن هذه الميزة تشجعك على أخذ استراحة من المنصة بعد قضاء فترة معينة من الوقت مثل 10 أو 20 أو 30 دقيقة.





وأضاف موسيري أن الميزة جزء من جهد أوسع لمحاولة منح الأشخاص مزيدًا من التحكم في تجربتهم.



وقال: أنت تعرف ما هو الأفضل لك عندما يتعلق الأمر بكيفية استخدامك للتطبيق. نريد التأكد من أننا نقدم لك الأدوات لتشكيل التجربة بما يناسبك.

ويأتي اختبار ميزة أخذ استراحة وسط تدقيق مكثف ضد المنصة وشركتها الأم ميتا (فيسبوك سابقًا) بعد أن أدلت فرانسيس هوجين بشهادتها أمام الكونجرس حول البحث الداخلي للشركة الذي أظهر أن إنستاجرام يمكن أن يكون له تأثير سلبي في الصحة العقلية للشباب.





وأخبر المراهقون باحثي الشركة أنهم شعروا بالإدمان على إنستاجرام. ولكن لم يكن لديهم القدرة على ضبط النفس لتقليل استخدامهم بالرغم من أنهم كانوا يفضلون التحقق من التطبيق مرات أقل.





وقال نائب رئيس الشؤون العالمية في الشركة، نيك كليج، في الشهر الماضي إن الشركة تطور ميزة أخذ استراحة جنبًا إلى جنب مع ميزات مماثلة مع وضع المراهقين في الاعتبار.



وأضاف: عندما ترى أنظمتها أن المراهق ينظر إلى نفس المحتوى مرارًا وتكرارًا، ومحتوى قد لا يكون مفيدًا لرفاهيته، فإننا نحثه على النظر إلى محتوى آخر.



وأكد متحدث باسم الشركة أنه يتعين على المستخدمين الاشتراك في الميزة لتنشيطها. ولكن قال إن الشركة ترسل إشعارًا إلى المراهقين يحثهم على تشغيلها.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية