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الخميس، 18-11-2021 01:18 م

إنستاجرام تسمح لك بهز هاتفك للإبلاغ عن مشكلة

انستقرام


الوكيل الإخباري - أعلنت منصة إنستاجرام عن ميزة جديدة تسمى Rage Shake لتحسين تجربة المستخدم، التي قالت إنها تسمح للمستخدمين بالإبلاغ عن المشكلات التي يواجهونها مع التطبيق بمجرد هز الهاتف، وتساعدها في إعطاء الأولوية للأخطاء والأشياء الأخرى التي يجب إصلاحها.

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وأضافت المنصة: هل سبق لك استخدام تطبيق إنستاجرام ولم يكن يعمل كما كان من المفترض أن يعمل. ربما لم يتم تحميل القصص، ربما لم يكن الصوت يعمل، ربما لم تتمكن من تحميل صورة وكان الأمر يثير قلقك واستيائك. يمكنك الآن هز الهاتف ليظهر خيار صغير يتيح لك الإبلاغ عن مشكلة.

بالإضافة إلى ذلك كشفت المنصة أيضًا عن ميزة Carousel Deletion، وهي الميزة التي كان المستخدمون يريدونها منذ فترة من الوقت.

وبدلاً من حذف كامل المنشور ذو المحتوى المتعدد بسبب صورة واحدة سيئة، تسمح لك المنصة الآن بحذف الصورة المحددة.


وكل ما عليك فعله هو النقر على النقاط الثلاث في أعلى الجانب الأيمن والضغط على تعديل ومن ثم التمرير إلى الصورة التي تريد حذفها. ومن هناك، يمكنك النقر فوق زر الحذف الصغير في أعلى الجانب الأيسر من تلك الصورة.


وتتاح ميزة Rage Shake حاليًا عبر iOS وأندرويد في الولايات المتحدة فقط. بينما تتوفر ميزة Carousel Deletion عبر نظام iOS وتصل إلى أندرويد قريبًا.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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