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الثلاثاء، 07-12-2021 01:35 م

إنستاجرام تشدد إجراءات حماية المراهقين

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الوكيل الإخباري - قالت منصة إنستاجرام إنها تكون أكثر صرامة بشأن أنواع المحتوى التي يوصي بها للمراهقين في تطبيق مشاركة الصور مع توجيههم نحو مناطق مختلفة إذا ركزوا على موضوع واحد لفترة طويلة.

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في تدوينة بعنوان رفع مستوى حماية المراهقين ودعم الوالدين عبر الإنترنت، أعلنت خدمة وسائل التواصل الاجتماعي عن عدد كبير من التغييرات للمستخدمين المراهقين.

ومن المقرر أن يدلي رئيس المنصة، آدم موسيري، بشهادته في جلسة استماع بالكونجرس حول حماية الأطفال عبر الإنترنت.

وتخضع المنصة وشركتها الأم ميتا، المعروفة سابقًا باسم فيسبوك، للتدقيق. وذلك بشأن الطرق التي يمكن أن تتسبب بها خدماتها في حدوث مشكلات تتعلق بالصحة العقلية والسلامة عبر الإنترنت للمستخدمين الأصغر سنًا.


وتعمل المنصة أيضًا على إيقاف قدرة الأشخاص على تمييز أو ذكر المراهقين الذين لا يتابعونهم عبر التطبيق.


وقال إنه اعتبارًا من شهر يناير، يتمكن مستخدمو المنصة المراهقون من حذف محتواهم والإعجابات والتعليقات السابقة بشكل مجمّع.


وأوضح أن إنستاجرام كانت تستكشف ضوابط للحد من المواد – التي قد تكون ضارة أو حساسة – المقترحة للمراهقين من خلال وظيفة البحث والوسوم و Reels وميزة الحسابات المقترحة وكذلك عبر صفحة استكشاف.

 

وقالت التدوينة أيضًا إن المنصة أطلقت ميزة Take a Break في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا. وتذكر هذه الميزة الناس بأخذ استراحة وجيزة من التطبيق بعد استخدامه لفترة معينة من الوقت.

كما قالت الشركة إنها تطلق في شهر مارس من العام المقبل أدواتها الأولى للآباء وأولياء الأمور. وذلك لمعرفة مقدار الوقت الذي يقضيه المراهقون عبر التطبيق وتعيين حدود زمنية.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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