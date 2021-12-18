إنستاجرام تطرح الميزة الجديدة Profile Embed

الوكيل الإخباري - تطرح منصة إنستاجرام الميزة الجديدة Profile Embed التي تتيح للمستخدمين تضمين نسخة مصغرة من الحساب في موقع الويب.





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تطرح منصة إنستاجرام الميزة الجديدة Profile Embed التي تتيح للمستخدمين تضمين نسخة مصغرة من الحساب في موقع الويب.





وتقول عملاقة التواصل الاجتماعي إن الميزة متاحة حاليًا في الولايات المتحدة فقط. وأعلن رئيس الشركة، آدم موسيري، عن إطلاق الميزة الجديدة في مقطع فيديو تم نشره عبر تويتر.



وأوضح موسيري في الفيديو: لقد تمكنت من تضمين صورة أو فيديو إنستاجرام في موقع ويب لسنوات عديدة حتى الآن. وتسمح الميزة الجديدة لك بتضمين نسخة مصغرة من حسابك عبر المنصة ضمن موقع ويب. ربما تريد عرض محتواك ضمن إنستاجرام من خلال موقع ويب في مكان ما أو الارتباط بمحتوى شخص آخر.



وفي الفيديو، حدد موسيري أيضًا ميزتين أخريين تم الإعلان عنهما في وقت سابق من هذا الأسبوع. وأطلقت الشركة ميزة Reels Visual Replies الجديدة التي تتيح للمستخدمين الرد على التعليقات عبر المنشورات باستخدام Reels.



وعندما يختار المستخدمون الآن الرد على تعليق، فإنهم يرون خيارًا جديدًا يسمح لهم بتحديد زر Reels لإنشاء رد على الفيديو.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية