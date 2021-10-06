إنستغرام تتخلى عن علامة IGTV التجارية

الوكيل الإخباري - تتخذ منصة إنستغرام خطوة أخرى نحو هدفها الأكبر المتمثل في جعل الفيديو جزء أكثر مركزية من تجربتها مع الأخبار التي تفيد بأنها تجمع الآن مقاطع فيديو IGTV الطويلة ومقاطع فيديو الخلاصة في تنسيق جديد يسمى Instagram Video.

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وكان رئيس منصة إنستغرام، آدم موسيري، قد قال مؤخرًا إنه لم يعد تطبيقًا لمشاركة الصور، مشيرًا إلى أن الشركة تعطي الأولوية للتحول إلى الفيديو وسط منافسة كبيرة من يوتيوب وتيك توك.





وكان رئيس منصة إنستغرام، آدم موسيري، قد قال مؤخرًا إنه لم يعد تطبيقًا لمشاركة الصور، مشيرًا إلى أن الشركة تعطي الأولوية للتحول إلى الفيديو وسط منافسة كبيرة من يوتيوب وتيك توك.

وفي الوقت نفسه، عندما يصادف الأشخاص مقاطع فيديو عبر المنصة، يتمكنون من النقر في أي مكان عبر الفيديو للدخول إلى العرض بوضع ملء الشاشة.



وبعد المشاهدة، يمكنهم بعد ذلك اختيار الاستمرار في التمرير لاكتشاف المزيد من محتوى الفيديو من صانع المحتوى أو النقر على زر الرجوع للخروج.





ولن تؤثر أي من هذه التغييرات فيما تفعله المنصة على Reels، التي تظل منفصلة، ولن يتم دمجها في خلاصة مقاطع الفيديو هذه، إذا اختار المستخدمون التمرير.

وكانت IGTV تتراجع كمنتج مستقل وعلامة تجارية قبل هذا التغيير. وفي أوائل عام 2020، أسقطت المنصة الزر البرتقالي IGTV من الصفحة الرئيسية بسبب نقص الاهتمام.

وجاءت هذه الخطوة في الوقت الذي قام فيه 7 ملايين فقط من مستخدمي المنصة الذين يزيد عددهم عن مليار مستخدم بتنزيل تطبيق IGTV المستقل.





المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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