الأحد 19-09-2021
الوكيل الاخباري

الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة عمل إلى الولايات المتحدة

إتصال مرتقب بين ماكرون وبايدن لبحث أزمة الغواصات

استطلاع رأي: 32% من الأردنيين يثقون باللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية

سماوي لـ الوكيل: مواصلات مهرجان جرش مجانية ذهابا وإيابا

الخطيب لـ الوكيل : 55 فنانا و150 عازفا في مهرجان جرش

وفاة طبيب أردني في ايطاليا والخارجية تتابع

تفاصيل جديدة من أبطال نفق الحرية حول عملية الهروب من سجن جلبوع

روسيا: وفاة نحو 800 شخص وإصابة أكثر من 20 ألفا بفيروس كورونا

محافظ مأدبا: سد الوالة لم يصل لهذه المرحلة من الجفاف منذ عام 2003

محلات تجارية بلا كهرباء والأمانة تتابع

عاجل

الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة عمل إلى الولايات المتحدة

الأحد، 19-09-2021 01:25 م

إنستغرام تسبب المشاكل لشركة فيسبوك

gettyimages-1136013704


الوكيل الإخباري - تخطط إحدى لجان مجلس الشيوخ لجلب المديرين التنفيذيين التقنيين إلى مبنى الكابيتول هيل بعد تقرير من صحيفة وول ستريت جورنال حول تأثير منصة إنستغرام المملوكة لشركة فيسبوك في الصحة العقلية للمراهقين.

اضافة اعلان

 

أوضحت بلاكبيرن أن موظفيها اجتمعوا مع أحد المبلغين عن المخالفات الذي عمل لصالح فيسبوك. وكان بإمكانه الوصول إلى الوثائق التي نشرتها الصحيفة.

وقالت بلاكبيرن إنها تتوقع أن تبرز هذه الجلسة بسبب طبيعتها الحزبية. وأشارت إلى أنها تعمل مع رئيس اللجنة الفرعية، السيناتور ريتشارد بلومنتال، على هذا الجهد.

ويبحث الاثنان في القواعد حول كيفية تسويق وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال. فضلاً عن القوانين التي تهدف إلى حمايتهم عبر الإنترنت، مثل قانون حماية خصوصية الأطفال عبر الإنترنت COPPA.

 

وأضافت: نحن مصممون على القيام بشيء بطريقة مشتركة من الحزبين من شأنها حماية أطفالنا في الفضاء الافتراضي. مما يتيح لهم إمكانية استخدام الإنترنت وإجراء الأبحاث ، ولكن مع حمايتهم وحماية خصوصيتهم عندما يكونون متصلين بالإنترنت.

وكانت كارينا نيوتن، رئيسة السياسة العامة في إنستغرام، قد كتبت في تدوينة: نحن نستكشف طرقًا لحث المستخدمين على النظر في مواضيع مختلفة إذا كانوا يبحثون بشكل متكرر في هذا النوع من المحتوى.

وأضافت: نحن متفائلون بحذر بأن هذه التنبيهات تساعد في توجيه الأشخاص نحو المحتوى الذي يلهمهم. وقد تغير إلى حد أكبر جزئية الثقافة التي تركز على مظهر الناس.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
New-Project2-min-15-750x430

خطوات حذف حساب آيكلاود من أجهزة آبل بشكل كامل

apple-google-1-696x392-1

روسيا هددت آبل وجوجل بمقاضاة الموظفين المحليين

8d64cc86-13a3-46ae-9d31-439c0b341d2f

حملة أمازون ضد المراجعات المزيفة مستمرة في الصين

1200x802

جوجل تجلب ميزة إبطال الأذونات تلقائيًا لمليارات الهواتف القديمة

ezgif.com-gif-maker-2021-09-18T115711.019

سناب شات تحصل على لعبة جديدة من Zynga

_119565513_gettyimages-1231631199

كلوب هاوس يطور ميزة Wave الجديدة

أخبار متعلقة
instagram-logo-3d-rendering-close-up-account-promotion-template_1379-4793-1

ميزة جديدة من انستغرام

201810100518277VQ

بيانات الرجال تساوي أموالا أكثر من بيانات النساء ..5 تطبيقات لتجميع بيانات المستخدمين

download

فيسبوك يحث الأفغان المعرضين للخطر على حماية حساباتهم من طالبان

1909755221617992485

مكافأة مالية ضخمة من فيسبوك يحصل عليها الشاب مؤمل أحمد شكير!

7629696921612902187

إجراءات صارمة من فيسبوك ضد مروجي الشائعات بشأن لقاحات كورونا

b10c07a4-ce03-4960-88df-5034f23d325f

فيسبوك تلغي ميزة لحماية مستخدميها في أفغانستان