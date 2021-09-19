إنستغرام تسبب المشاكل لشركة فيسبوك

الوكيل الإخباري - تخطط إحدى لجان مجلس الشيوخ لجلب المديرين التنفيذيين التقنيين إلى مبنى الكابيتول هيل بعد تقرير من صحيفة وول ستريت جورنال حول تأثير منصة إنستغرام المملوكة لشركة فيسبوك في الصحة العقلية للمراهقين.

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أوضحت بلاكبيرن أن موظفيها اجتمعوا مع أحد المبلغين عن المخالفات الذي عمل لصالح فيسبوك. وكان بإمكانه الوصول إلى الوثائق التي نشرتها الصحيفة.





وقالت بلاكبيرن إنها تتوقع أن تبرز هذه الجلسة بسبب طبيعتها الحزبية. وأشارت إلى أنها تعمل مع رئيس اللجنة الفرعية، السيناتور ريتشارد بلومنتال، على هذا الجهد.



ويبحث الاثنان في القواعد حول كيفية تسويق وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال. فضلاً عن القوانين التي تهدف إلى حمايتهم عبر الإنترنت، مثل قانون حماية خصوصية الأطفال عبر الإنترنت COPPA.

وأضافت: نحن مصممون على القيام بشيء بطريقة مشتركة من الحزبين من شأنها حماية أطفالنا في الفضاء الافتراضي. مما يتيح لهم إمكانية استخدام الإنترنت وإجراء الأبحاث ، ولكن مع حمايتهم وحماية خصوصيتهم عندما يكونون متصلين بالإنترنت.





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