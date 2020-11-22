إنستغرام تطرح تحديثا لا يصب في مصلحة المستخدم

الوكيل الإخباري _ طرحت منصة "إنستغرام" تحديثا جديدا، وصف بأنه لا يصب في مصلحة المستخدم، حيث انه يهم بصورة أكبر أصحاب الأعمال والعلامات التجارية، ولا يفيد المستخدم في شيء تقريبا.

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ويتيح التحديث الجديد إمكانية وضع العلامات التجارية على خدمتي "لايف" أو "ريلز"، ما يسمح لأصحاب الأعمال بالحصول على صفقات أكبر لمنتجاتهم المعروضة، لتشبه بصورة كبيرة تطبيق "تيك توك" الشهير.



بالاضافة الى إمكانية وجود إعلانات للمحتوى مرتبطة بالعلامة التجارية المنشور عنها.



وحسبما قالت الشركة الأمريكية "فيسبوك" في بيان لها: "نرغب في التأكد من قدرة المبدعين على الكشف بوضوح عن منتجاتهم وعلاماتهم التجارية بغض النظر عن نوعية التسويق التي يختارونها".



وألمح التقرير إلى أن المستخدمين العاديين وغير أصحاب العلامات التجارية لن يتمكنوا من الاستفادة من تلك الخاصية المخصصة فقط لتحقيق الربح لـ"فيسبوك" الشركة المالكة لـ"إنستغرام".





المصدر : سبوتنيك

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