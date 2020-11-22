الأحد 22-11-2020
الوكيل الاخباري

وفيات الأحد 22/11/2020

إعلان صادر عن الجيش العربي

أعمال قمة العشرين مستمرة لليوم الثاني

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

ارتفاع طفيف على الحرارة

68 وفاة بكورونا في تونس و10 بلبنان

الحكومة ستدرس تأجيل أقساط البنوك قبل نهاية الشهر

السفارة الأردنية في طوكيو تقيم معرض صور للاجئين السوريين في الأردن

أوكرانيا تسجل 210 وفيات و14580 إصابة بكورونا

الجزائر: 19 وفاة و1019 إصابة جديدة بكورونا

الأحد، 22-11-2020 09:07 ص

إنستغرام تطرح تحديثا لا يصب في مصلحة المستخدم

3d6d07fe7f2b80c02eda21b9baea8c31


الوكيل الإخباري _ طرحت منصة "إنستغرام" تحديثا جديدا، وصف بأنه لا يصب في مصلحة المستخدم، حيث انه يهم بصورة أكبر أصحاب الأعمال والعلامات التجارية، ولا يفيد المستخدم في شيء تقريبا.

اضافة اعلان
 

ويتيح التحديث الجديد إمكانية وضع العلامات التجارية على خدمتي "لايف" أو "ريلز"، ما يسمح لأصحاب الأعمال بالحصول على صفقات أكبر لمنتجاتهم المعروضة، لتشبه بصورة كبيرة تطبيق "تيك توك" الشهير.

بالاضافة الى إمكانية وجود إعلانات للمحتوى مرتبطة بالعلامة التجارية المنشور عنها.


وحسبما قالت الشركة الأمريكية "فيسبوك" في بيان لها: "نرغب في التأكد من قدرة المبدعين على الكشف بوضوح عن منتجاتهم وعلاماتهم التجارية بغض النظر عن نوعية التسويق التي يختارونها".


وألمح التقرير إلى أن المستخدمين العاديين وغير أصحاب العلامات التجارية لن يتمكنوا من الاستفادة من تلك الخاصية المخصصة فقط لتحقيق الربح لـ"فيسبوك" الشركة المالكة لـ"إنستغرام".

المصدر : سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
GettyImages-1046023150

موقع يتسبب في ضجة بعد كشفه بيانات 100 ألف حساب على إنستغرام

MSGR-IG-logo-lockup-1024x575

فيسبوك تطلق 3 ميزات جديدة لـ إنستغرام وماسنجر.. تعرف عليها

twitter-47_0

بعد ساعات من إطلاقها.. تطبيق تويتر يواجه مشكلات تقنية بسبب Fleets

أحمي-مكالماتك-على-تطبيق-Zoom-1

كيفية استخدام ميزة رفع اليد في اجتماعات Zoom

image

بطريقتين.. كيفية إرسال رسائل فى واتساب بدون حفظ الرقم

1041685384_692_0_4937_2994_638x450_80_0_0_e4256dfa863a0601b5e4ee84b2509456

تويتر تطلق ميزة اختفاء التغريدات بعد مرور 24 ساعة

أخبار متعلقة
GettyImages-1046023150

موقع يتسبب في ضجة بعد كشفه بيانات 100 ألف حساب على إنستغرام

كيفية-النشر-على-انستقرام

انستغرام يوسع مزايا خاصية Guides لجميع مستخدميه

images

البحث عبر الكلمات الرئيسية قادم إلى إنستغرام

NRP_XAC_Privacy_Matters_Instagram_and_Messenger_banner.0 (1)

بعد دمجهما.. كيفية حظر مستخدمي فيسبوك من مراسلتك على إنستغرام

images

4 علامات مؤكدة لاختراق حسابك على انستغرام

التقاط

انستغرام يطرح إعادة تصميم لصفحته الرئيسية