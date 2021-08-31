إنستغرام تطلب منك عيد ميلادك عند فتح التطبيق

الوكيل الإخباري - تبدأ منصة إنستغرام بحث المستخدمين على مشاركة عيد ميلادهم مع الخدمة، إذا لم يفعلوا ذلك وأعلنت الشركة أنها تبدأ الآن بإظهار إشعار يطلب منك إضافة تاريخ ميلادك لتخصيص تجربتك. ولكن لا يمكن رفض الإشعار إلا بضع مرات قبل أن يصبح مطلبًا.

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وتشرح الشركة أن هذه الخطوة هي جزء من هدفها الأكبر لإنشاء ميزات أمان جديدة تستهدف المستخدمين الأصغر سنًا.



ويتضمن ذلك حماية خصوصية المراهقين التي تم تقديمها في وقت سابق من هذا العام، بالإضافة إلى خطتها الطويلة المدى لإطلاق نسخة من خدمتها تستهدف المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا.

وفي شهر مارس، طرحت المنصة ميزات جديدة جعلت من الصعب على البالغين الاتصال بالمراهقين من خلال تطبيقها.



وبعد ذلك، في شهر يوليو، أعلنت الشركة عن سلسلة أكبر من التغييرات على الإعدادات الافتراضية للمستخدمين الجدد الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا.



وتصبح الآن حسابات هؤلاء المستخدمين خاصة بشكل افتراضي وتحد من اقتراح حساباتهم في أي مكان آخر في التطبيق.



كما أنها تقيد الآن البالغين الذين تم وضع علامة على حساباتهم على أنها يحتمل أن تكون مريبة من القدرة على الوصول إلى قاصرين آخرين أو التفاعل مع منشوراتهم.

وبدءًا من هذا الأسبوع، تقول المنصة إن المستخدمين الذين لم يشاركوا عيد ميلادهم بعد يبدأون برؤية الإشعارات المنبثقة عند فتح التطبيق.



وتظهر هذه الإشعارات عدة مرات. ولكن في مرحلة ما، لن يتمكن المستخدمون بعد ذلك من تجاهل الرسالة من خلال النقر على “ليس الآن”.



وبدلاً من ذلك، يطلب من الجميع مشاركة عيد ميلادهم لمواصلة استخدام المنصة.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية



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