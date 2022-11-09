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الأربعاء، 09-11-2022 04:59 م

إنستغرام تطلق أداة جديدة للتحقق من العمر

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الوكيل الإخباري-أطلقت إنستغرام تقنية للمساعدة في التحقق من عمر المستخدمين في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي كجزء من تحديث أمان رئيسي.

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وبدءاً من اليوم، سيُطلب من أي شخص يحاول تعديل تاريخ ميلاده على إنستغرام من أقل من 18 عاماً إلى أكثر من 18 عاماً التحقق من عمره، إما عن طريق تحميل معرفه، أو تسجيل مقطع شخصي بالفيديو سيتم تحليله بواسطة تقنية تقدير العمر المستقلة.

وقالت إنستغرام إن النظام الجديد سيساعد في ضمان تمتع المستخدمين بتجربة مناسبة للعمر على المنصة.

ولطالما دعا نشطاء الأمان عبر الإنترنت إلى أن تصبح تقنية التحقق من العمر إلزامية عبر الإنترنت لحماية الأطفال من المحتوى غير المناسب والضار المحتمل.

وتعمل إنستغرام مع شركة يوتي البريطانية المتخصصة في التكنولوجيا. وقالت الشركتان إنه بعد أن يسجل المستخدم مقطع فيديو شخصي، تتم مشاركته مع يوتي، التي تستخدم تقنيتها لتحليل ملامح الوجه ثم مشاركة تقدير العمر مع إنستغرام، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.



ويجب ملاحظة أن يوتي ليست تقنية للتعرف على الوجوه، وبالتالي لا يمكنها التعرف على أي شخص، وتقوم فقط بتقدير عمر الوجه المعروض عليها. ولن تتم مشاركة أي تفاصيل لحسابات المستخدمين مع يوتي خلال هذه العملية، ويتم حذف الفيديو على الفور بواسطة كل من يوتي وإنستغرام بعد تقدير العمر، كما تقول الشركتان.

وبدأت إنستغرام في اختبار النظام لأول مرة في عدد من البلدان الأخرى في وقت سابق من هذا العام. و قالت تارا هوبكنز ، مديرة السياسة العامة في إنستغرام " نريد من الجميع تجربة إنستغرام بطريقة مناسبة لأعمارهم، مما يعني أننا بحاجة إلى معرفة أعمارهم، وهذا تحدٍ عبر صناعتنا. ولهذا السبب يعتبر إعلان اليوم خطوة مهمة، ونحن متحمسون بشكل خاص للعمل مع يوتي التي تقود الطريق في بناء تقنية فعالة للتحقق من العمر، مع وضع الخصوصية أولاً".

 

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