الخميس 2026-07-23 10:47 م

إنستغرام تطلق ميزة جديدة.. تعرف عليها

تعبيرية
تعبيرية
 
الخميس، 23-07-2026 09:35 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت منصة "إنستغرام" إطلاق ميزة جديدة تتيح للمستخدمين تغيير الموسيقى المصاحبة للمنشورات والمنشورات متعددة الصور (Carousels) بعد نشرها، دون الحاجة إلى حذف المنشور أو إعادة نشره.اضافة اعلان


وتحمل الميزة الجديدة اسم **Replace Audio**، وتسمح باستبدال المقطع الموسيقي في أي وقت، مع الاحتفاظ بجميع الإعجابات والتعليقات والمشاركات وعدد مرات الوصول التي حققها المنشور.

وأوضحت الشركة، المملوكة لـ"ميتا"، أن الميزة تأتي ضمن جهودها لتوفير أدوات تمنح صناع المحتوى مزيدًا من التحكم والمرونة في إدارة منشوراتهم، إذ كان المستخدم في السابق مضطرًا إلى حذف المنشور وإعادة نشره إذا أراد تغيير الموسيقى، ما يعني فقدان جميع التفاعلات السابقة.

وللاستفادة من الميزة، يمكن للمستخدم فتح المنشور المطلوب، ثم الضغط على قائمة الخيارات، واختيار **تعديل (Edit)**، ومن ثم **Replace Audio** لاختيار مقطع موسيقي جديد، مع بقاء جميع بيانات التفاعل محفوظة.

ويأتي إطلاق هذه الميزة بعد انتقادات واجهتها "إنستغرام" بسبب بعض الخصائص التي طرحتها مؤخرًا، من بينها ميزة تعديل الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي، التي تراجعت عنها الشركة لاحقًا، إضافة إلى ميزة **Instants** التي أثارت ارتباكًا بين المستخدمين عند إطلاقها.

وتهدف الميزة الجديدة إلى منح المستخدمين مرونة أكبر في تحديث محتواهم ومواكبة الأغاني الرائجة، دون التأثير على التفاعل الذي حققته منشوراتهم.
 
 


gnews

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