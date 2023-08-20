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الأحد، 20-08-2023 10:11 م

إنستغرام تطلق ميزة جديدة طال انتظارها

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الوكيل الاخباري- تخطط شركة ميتا لإطلاق ميزة جديدة تسمح لمستخدمي منصة "إنستغرام" بإنشاء ومشاركة الملاحظات الصوتية.اضافة اعلان


وصرح آدم موسيري، رئيس المنصة، بأن"إنستغرام" لم تبدأ بعدُ اختبار أي شيء على نحو رسمي حتى الآن، إلا أنها تعمل على "منح المستخدمين القدرة على إنشاء ملاحظات صوتية لمشاركتها مع الأصدقاء".

وكانت شركة ميتا قد قدمت للمستخدمين ميزة الملاحظات Notes في منصة إنستغرام أواخر العام الماضي للسماح للمستخدمين بمشاركة أفكارهم مع الأصدقاء.

منشورات نصية قصيرة
وتتيح ميزة الملاحظات مشاركة منشورات نصية قصيرة مكونة من 60 حرفًا بحد أقصى مع إمكانية إضافة الوجوه التعبيرية.

وتتيح "إنستغرام" لاحقًا إمكانية إضافة مقطع صوتي غنائي مدته 30 ثانية إلى الملاحظات.

وكشف موسيري في تصريحات سابقة مطلع الشهر الجاري عن اختبار منصة "إنستغرام" ميزة الإشارة إلى مجموعة مستخدمين باستخدام إشارة واحدة فقط، عوضًا عن الإشارة إلى كل مستخدم على حدة.

ميزة الإشارة الجماعية
ومن المتوقع أن تحسن تلك ميزة الإشارة الجماعية تجربة استعراض القصص داخل المنصة عند الحاجة إلى الإشارة إلى عدة مستخدمين دفعةً واحدة.

وكانت منصة إنستغرام قد أطلقت مطلع الشهر الجاري مزايا جديدة في خاصية الرسائل المباشرة DMs لتقييد المراسلة بين المستخدمين الذين لا تجمعهم أي صلات.

وفي حالة مراسلة أي حساب لا يتابع المستخدم، سيكون بإمكان المستخدم فقط إرسال رسالة نصية واحدة فقط، دون القدرة على إرسال رسائل إضافية أو تضمين رسائل صوتية أو صور أو مقاطع فيديو إلا بعد قبول الحساب المرسل إليه دعوة المراسلة.

 




 

 


 

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