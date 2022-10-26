الأربعاء 26-10-2022
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الأربعاء، 26-10-2022 12:39 م

إنستغرام تفعل ميزات جديدة تتعلق بالمحتوى

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الوكيل الإخباري-ذكر القائمون على «إنستغرام» أن الشبكة ستحصل على ميزات إضافية لتعزيز الحماية من المحتوى «غير المرغوب فيه».

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ويعمل مبرمجو «إنستغرام» على تطوير خوارزميات رقمية ستقلل من إمكانية ظهور «المحتوى غير المرغوب فيه» في قوائم تصفح المستخدمين، أي أن المحتوى الذي يتضمن عبارات تنمر أو عبارات «عنصرية» أحيانا أو عبارات جارحة لفظيا ستختفي بشكل تقريبي من تلك القوائم.

كما ستساعد الخوارزميات الجديدة على التقليل من الصور «المسيئة» التي قد تظهر في خاصية «القصص»، إذ ستتحقق البرامج المبنية على الخوارزميات من المنشورات الجديدة في ما إذا كانت شبيهة بأحد المنشورات التي كان المستخدمون قد أبلغوا عنها سابقا لتحذف من الشبكة.


وأعلن المبرمجون في «إنستغرام» أن الشبكة ستحصل على ميزات تساعد على ظهور المنشورات في قوائم التصفح من الأحدث إلى الأقدم.

 

 

عكاظ

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