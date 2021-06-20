إنستغرام توسع إعلانات Reels

الوكيل الإخباري - تمضي منصة إنستغرام قدماً في توسيع إعلانات Reels، مع إتاحة التنسيق الجديد في جميع المناطق.

اضافة اعلان



وقالت إنستغرام: نطلق إعلانات Reels للعالم بعد الاختبار في بلدان محددة. وتعد Reels أفضل مكان عبر إنستغرام للوصول إلى الأشخاص الذين لا يتابعونك واكتشاف العلامات التجارية وصناع المحتوى.



وتساعد هذه الإعلانات الشركات في الوصول إلى جمهور أكبر، مما يسمح للأشخاص باكتشاف المحتوى الجديد من العلامات التجارية وصناع المحتوى.

ويتم عرض إعلانات Reels بوضع ملء الشاشة، ويجري عرضها بين فيديوهات Reels الفردية. وكما هو الحال مع محتوى Reels العادي، تتكرر هذه الإعلانات ويمكن أن تصل إلى 30 ثانية. ويمكن للأشخاص التعليق، مثل إعلانات Reels وعرضها وحفظها ومشاركتها.

ومن الصعب تحديد مدى فعالية التنسيق الجديد، وذلك لأنه يعتمد إلى حد كبير على التصميم ومدى تفاعل محتوى إعلانك.



وتعمل إعلانات تيك توك، على سبيل المثال، بشكل أفضل عندما تبدو طبعية، لذلك لا يقوم المستخدمون بالتمرير بمجرد ظهورها.



ومن المؤكد أن تحقيق الدخل من مقاطع الفيديو القصيرة أمر صعب، واكتشفت منصة Vine هذا بالطريقة الصعبة.



ولم تتمكن أي منصة أخرى من دمج الإعلانات بشكل فعال في الفيديوهات القصيرة، حيث يمكن للمستخدمين تخطي المنشورات الترويجية بسهولة، ولا يوجد خيار لإدراجها في منتصف البث أو ما قبل التشغيل.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية







