إنستغرام ثريدز تضيف خاصية استخدام الوسائط

وأشار موقع "تك كرانش" المتخصص في التكنولوجيا إلى أن الخاصية الجديدة تتيح لمستخدمي ثريدز على منصة إنستغرام النقر على خيار جديد هو "استخدام الوسائط"، لإعادة نشر الصورة أو الفيديو مباشرة في منشور جديد، بدل نشر الاقتباسات من المنشور الأصلي ثم إضافة التعليقات.
المصدر الأصلي
كما تتيح الخاصية الجديدة للمستخدمين إضافة نصهم مع الصورة أو الفيديو، مع بقاءها منسوبة إلى صاحب المنشور الأصلي.
وأشار منشور آخر على حساب خدمة ثريدز إلى إن نسبة صاحب الصورة أو الفيديو الأصلي سيظهر أعلى يسار الصورة أو الفيديو عند إعادة نشرها باستخدام خاصية "استخدام الوسائط".
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