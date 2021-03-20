إنستغرام : ندرس إطلاق نسخة آمنة للأطفال

الوكيل الإخباري - كشفت منصة "إنستغرام" عن دراستها استحداث نسخة مخصصة للأطفال من خدمتها التي تتيح مشاركة الصور ومقاطع الفيديو.



وأكد رئيس الشبكة آدم موسيري، هذا المشروع مساء الخميس، في تغريدة عقّب فيها على معلومة كشفها موقع "بازفيد".

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وكتب موسيري: "الأطفال يطلبون بصورة متزايدة من أهلهم ما إذا كان في استطاعتهم الانضمام إلى تطبيقات تساعدهم على البقاء على اتصال مع أصدقائهم".



وأضاف: "نحن في صدد البحث في إنشاء نسخة من إنستغرام تتيح للأهل الإبقاء على التحكم كما فعلنا مع مسنجر كيدز"، حسبما نقلت "فرانس برس".



وعلقت مستخدمة للإنترنت عرفت عن نفسها بأنها "أم" قائلة "لا نعطي أي شيء للأطفال لمجرد أنهم يريدونه"، مضيفة: "لا نمد الأطفال بأدوات خطرة يمكنهم اللعب فيها فيما البالغون أنفسهم لم يجدوا وسيلة لجعل هذه الأدوات آمنة".

سكاي نيوز



