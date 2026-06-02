إنستغرام وفيسبوك يطلقان ميزة جديدة طال انتظارها

الوكيل الإخباري- كشفت شركة "ميتا" عن ميزة جديدة مدفوعة تتيح لمستخدمي "إنستغرام" و"فيسبوك" مشاهدة "القصص" (Stories) دون ظهور أسمائهم في قائمة المشاهدين، ما أثار جدلاً واسعاً بين المستخدمين.





وتأتي الميزة ضمن باقة الاشتراك الشهرية "Meta Verified"، في إطار توسيع خيارات الخصوصية للمشتركين، حيث تسمح لهم بمتابعة المحتوى بشكل خفي ومن دون ترك أي أثر رقمي لدى صاحب القصة.



وبحسب التقارير، ستكون هذه الخاصية اختيارية للمشتركين في الخدمة، ما يمنحهم مزيداً من التحكم بطريقة تفاعلهم مع المحتوى على المنصتين.



وفي المقابل، أثارت الميزة انتقادات من بعض المستخدمين وخبراء السلوك الرقمي، الذين اعتبروا أنها قد تؤثر على مبدأ الشفافية والتفاعل الذي تقوم عليه منصات التواصل الاجتماعي.



ويرى مؤيدو الميزة أنها توفر مستوى إضافياً من الخصوصية وتحمي المستخدمين من التطفل، بينما يحذر منتقدوها من أنها قد تشجع على ما يُعرف بـ"التلصص الرقمي"، وتُحدث فجوة في الثقة بين صناع المحتوى ومتابعيهم.









