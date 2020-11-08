الأحد 08-11-2020
الوكيل الاخباري

وزير التنمية يكشف للوكيل كواليس صادمة عند ضبط متسولين

السودان: 57 إصابة جديدة بكورونا

شارع لا يصلح للاستخدام البشري في الزرقاء

بنك الدم للوكيل : يمكن لمصابي كورونا التبرع بالدم ومناشدة للأردنيين - فيديو

أسعار الذهب الأحد 8/11/2020

وفيات الأحد 8/11/2020

المملكة على موعد مع أمطار غزيرة اليوم

محافظ اربد للوكيل : لا نية لعزل مناطق جديدة في المحافظة

نقيب المدارس الخاصة للوكيل : لا يجوز فصل الطالب لعدم دفعه الرسوم المدرسية

مدير مستشفى الامير حمزة للوكيل : 230 مريضا بكورونا في المستشفى منهم 35 بحالة حرجة




الأحد، 08-11-2020 11:22 ص

إنستغرام يحصل على تعديل يهم ملايين المستخدمين

screen-0


الوكيل الإخباري _ شهد تطبيق إنستغرام في الفترة الأخيرة العديد من التحسينات والتطويرات التي تهدف لجعله أكثر ملائمة للمستخدمين ، حيث علن أعلن القائمون على التطبيق عن تطوير ميزة البث المباشر لتصبح أكثر فائدة للكثير من المستخدمين.

اضافة اعلان
 


واشار القائمون على التطبيق إلى أن المدة الزمنية للبث المباشر عبر "إنستغرام" أصبحت الآن 4 ساعات بدلا من ساعة واحدة للمستخدمين في مختلف بلدان العالم.

 

مؤكدين ان هذه الخاصية ستتوفر لمن يملكون تاريخا جيدا في استعمال التطبيق ولم ترد بحقهم أية شكاوى تتعلق بسياسة الاستخدام.


كما انها ستتيح لمستخدميها مشاهدة فيديوهات البث المباشر الخاصة بهم على التطبيق لمدة 30 يوما .


المصدر : روسيا اليوم 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
loonsad

منطاد غوغل لبث الإنترنت يسجل رقما قياسيا جديدا

Instagram-pin-3-comments-posts-00

إنستغرام يتصدى للتعليقات المسيئة

105431688-1536082352655bezos2

أغنى رجل في العالم يبيع أكثر من 3 مليارات دولار من أسهم أمازون

dims

تحذير من غوغل .. هذه الهواتف لن تكون آمنة في هذا الموعد

google-sheets-blog-banner

كيفية استخدام Google Sheets لمساعدتك فى الالتزام بالميزانية

201911070322182218

ناسا تحذر من الأقمار الصناعية لبث الإنترنت

أخبار متعلقة
4c48f4c5-5925-4125-9c8f-023975c3077a

مايكروسوفت تكشف هجمات استهدفت شخصيات بارزة

Facebook-and-Instagram

ميزة تسمح بإجراء محادثات في فيسبوك من حساب إنستغرام!

انستجرام

كيفية حفظ المقاطع الصوتية في إنستغرام Reels !

5f7d967b42360410081adafb

طريقة بسيطة للتخلص من التعليقات المسيئة على إنستغرام

180820084208829_youtube-tv

غوغل تخطط لجعل يوتيوب أكبر منصة للتسوق عبر الإنترنت

6812

إنستغرام يضيف تحديثات جديدة تحوله إلى ما يشبه تيك توك