إنستغرام يحصل على تعديل يهم ملايين المستخدمين

الوكيل الإخباري _ شهد تطبيق إنستغرام في الفترة الأخيرة العديد من التحسينات والتطويرات التي تهدف لجعله أكثر ملائمة للمستخدمين ، حيث علن أعلن القائمون على التطبيق عن تطوير ميزة البث المباشر لتصبح أكثر فائدة للكثير من المستخدمين.

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واشار القائمون على التطبيق إلى أن المدة الزمنية للبث المباشر عبر "إنستغرام" أصبحت الآن 4 ساعات بدلا من ساعة واحدة للمستخدمين في مختلف بلدان العالم.

مؤكدين ان هذه الخاصية ستتوفر لمن يملكون تاريخا جيدا في استعمال التطبيق ولم ترد بحقهم أية شكاوى تتعلق بسياسة الاستخدام.



كما انها ستتيح لمستخدميها مشاهدة فيديوهات البث المباشر الخاصة بهم على التطبيق لمدة 30 يوما .



المصدر : روسيا اليوم

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