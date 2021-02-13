السبت 13-02-2021
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السبت، 13-02-2021 12:50 م

إنستغرام يحظر حسابك في هذه الحالة

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الوكيل الإخباري _ أعلنت منصة انستغرام عن بدء تعطيل حسابات الأشخاص الذين يرسلون رسائل كراهية للآخرين، وذلك تأكيدًا على موقفها من خطاب الكراهية الذي بدأ في الانتشار مؤخرا عبر الرسائل الخاصة في التطبيق.

حيث انه عندما يرسل أحد الأشخاص رسائل مباشرة تنتهك القواعد التي فرضتها المنصة على المستخدمين، فإن الشركة تمنعه من إرسال المزيد من الرسائل لفترة زمنية معينة.


وفى حال استمرار الشخص في إرسال نفس المحتوي دون مراعاة القواعد المطروحة سابقًا، سيتم حظر حسابه نهائيًا وأي حسابات أخرى قد ينشأها.

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المصدر : صدى البلد 



 




 

 


 

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