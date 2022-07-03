إنستغرام يحول خلفيته إلى اللون الأسود

الوكيل الإخباري - قام مستخدمو إنستغرام بتشغيل التطبيق هذا الأسبوع ليجدوا أن الأشياء قد تغيرت قليلاً، بعدما أدى تحديث التطبيق إلى تبديل الخلفية البيضاء المعتادة إلى اللون الأسود.



وبينما يقول إنستغرام إن هذه الخطوة مصممة لجعل التطبيق أكثر جاذبية إلا أن الكثيرين لم يعجبهم هذا التغيير، إذ يقول البعض إن المظهر الداكن الجديد يجعل قراءة التعليقات أكثر صعوبة. وتتضمن التغييرات الأخرى زيادة حجم المنشورات وتحويلها إلى نسبة 9:16، وهذا ما يجعل التطبيق أكثر ملاءمة للفيديو.



وقال الرئيس التنفيذي لانستغرام آدم موسيري: "نحن ننقل إنستغرام إلى مكان يكون فيه للفيديو حيزاً أكبر من تجربة المستخدمين، حيث يشغل مساحة أكبر من الشاشة".



وأضاف "نحن نعلم أن مستقبل مقاطع الفيديو والصور تتعلق باستخدام نسبة 9:16، لذا ما سنراه هو تجربة جديدة للصور ومقاطع الفيديو" كيف يمكن استعادة الخلفية البيضاء؟



إذا لم تكن من محبي المظهر الجديد لانستغرام، يمكنك استعادة المظهر القديم. يمكن لمستخدمي أندرويد العثور على الخيارات في قائمة الإعدادات داخل التطبيق. ما عليك سوى النقر على صورة ملفك الشخصي في أسفل الشاشة ثم النقر على الأشرطة الأفقية الثلاثة في الأعلى. ومن ثم انقر فوق الإعدادات ثم الموضوع ويمكنك التبديل بين الوضع الفاتح والداكن.



إذا كنت تستخدم آي فون، فالأمر أصعب قليلاً. من المحتمل أن يقوم إنستغرام بنسخ إعدادات جهازك، لذلك تحتاج إلى التوجه إلى تطبيق الإعدادات الرئيسي والتمرير لأسفل إلى العرض والسطوع. تحت خيار المظهر، يمكنك التبديل بين الضوء والظلام أو جعل جهاز آيفون الخاص بك يتحول تلقائيًا مع شروق الشمس وغروبها.



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