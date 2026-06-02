الثلاثاء 2026-06-02 02:26 م

إنستغرام يسد ثغرة أمنية خطيرة استُخدمت لاختراق الحسابات

الثلاثاء، 02-06-2026 12:41 م
الوكيل الإخباري-   أصلح تطبيق "إنستغرام" ثغرة أمنية خطيرة مكّنت مهاجمين من الاستيلاء على حسابات مستخدمين عبر استغلال روبوت الدعم المعتمد على الذكاء الاصطناعي التابع لشركة "ميتا".اضافة اعلان


وخلال عطلة نهاية الأسبوع، أبلغ عدد من المستخدمين عبر منصتي "ريديت" و"إكس" عن تعرض حساباتهم للاختراق، فيما حذر آخرون من حوادث مماثلة أدت إلى فقدان السيطرة على حساباتهم في "إنستغرام".

وبحسب تقرير نشره موقع "تك كرانش"، شملت الحسابات المتأثرة حساب البيت الأبيض خلال إدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، والذي لم يكن نشطاً منذ عام 2017، إضافة إلى حساب كبير الرقباء في القوات الفضائية الأميركية جون بنتيفينيا.

كما أكدت الباحثة الأمنية جين وونغ تعرض حسابها للاختراق، موضحة أن كلمة المرور الخاصة بها جرى تغييرها دون علمها، وأنها تلقت عدة محاولات لإعادة تعيين كلمة المرور خلال الفترة نفسها.

وأثارت الحادثة مخاوف متجددة بشأن أمن الحسابات الرقمية، في وقت تتزايد فيه الاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي في تقديم خدمات الدعم والمساعدة للمستخدمين.
 
 


