'إنستغرام' يطرح وسائل مساعدة لمن يعانون من اضطرابات في الأكل

الوكيل الاخباري - طرح تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام"، أمس الاثنين، وسائل مساعدة جديدة لمستخدميه الذين يعانون من اضطرابات الأكل.

اضافة اعلان



وبحسب موقع "إنغادجيت"، فإنه عندما يحاول مستخدم ما البحث عن محتوى متعلق بموضوعات مثل التعافي من اضطرابات الأكل، سيظهر له روابط من التطبيق تشمل موارد أنشأها "إنستغرام" بمساعدة من الجمعية الوطنية لاضطرابات الأكل، وكذلك روابط لخطوط المساعدة المحلية داخل أستراليا وكندا وأمريكا.



كما ستظهر روابط الدعم تلك للمستخدمين الذي يحاول مشاركة منشورات تتحدث عن الشفاء من اضطرابات الأكل، وسيسمح "إنستغرام" لهم بالاتصال بأصدقائهم للحصول على الدعم منهم.

وتعد الخطوة الجديدة هي أحدث إضافة من "إنستغرام" لمساعدة من يعانون من اضطراب في الأكل، بعد ان قامت بحجب المحتوى الذي يعتقد أنه قد يتسبب في إصابة مستخدم ما بهذه المشكلة.



يشار إلى أن هذا هو ثالث عام على التوالي تتعاون فيه "إنستغرام" مع من الجمعية الوطنية لاضطرابات الأكل لدعم مرضى اضطرابات الأكل، والتحفيز على رضا المستخدمين عن أجسامهم.



يذكر أن منصات تواصل الاجتماعي أخرى انتهجت نفس طريقة "إنستغرام" لدعم من يعانون من اضطرابات في الأكل، مثل "تيك توك" و"بنتريست".

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





