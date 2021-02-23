الثلاثاء 23-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الزرقاء: 4 آلاف شخص تلقوا لقاح كورونا حتى الآن

نقيب الفنين لـ الوكيل : السقار اجرى عملية لبتر اصبع قدمه

عبيدات ينفي لـ الوكيل التوصية بفرض حظر التجول لمدة يومين اسبوعيا

الصين تقدم لقاحات كورونا مجانية لـ53 دولة

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى المجالي والخريسات والحوامدة وخمش والبطوش

ضبط شخصين غير ملتزمين بالحجر المنزلي في الزرقاء

إطلاق الروزنامة الزراعية التأشيرية للاستيراد

روسيا: تسجيل أدنى حصيلة إصابات بكورونا منذ تشرين الأول

تراجع أسعار الذهب عالميا

محافظ الطفيلة يوعز بمتابعة تطبيق أوامر الدفاع والاشتراطات الصحية

الثلاثاء، 23-02-2021 03:27 م

'إنستغرام' يطرح وسائل مساعدة لمن يعانون من اضطرابات في الأكل

shutterstock_1381568114-1


الوكيل الاخباري - طرح تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام"، أمس الاثنين، وسائل مساعدة جديدة لمستخدميه الذين يعانون من اضطرابات الأكل.

اضافة اعلان

وبحسب موقع "إنغادجيت"، فإنه عندما يحاول مستخدم ما البحث عن محتوى متعلق بموضوعات مثل التعافي من اضطرابات الأكل، سيظهر له روابط من التطبيق تشمل موارد أنشأها "إنستغرام" بمساعدة من الجمعية الوطنية لاضطرابات الأكل، وكذلك روابط لخطوط المساعدة المحلية داخل أستراليا وكندا وأمريكا.


كما ستظهر روابط الدعم تلك للمستخدمين الذي يحاول مشاركة منشورات تتحدث عن الشفاء من اضطرابات الأكل، وسيسمح "إنستغرام" لهم بالاتصال بأصدقائهم للحصول على الدعم منهم.

 

وتعد الخطوة الجديدة هي أحدث إضافة من "إنستغرام" لمساعدة من يعانون من اضطراب في الأكل، بعد ان قامت بحجب المحتوى الذي يعتقد أنه قد يتسبب في إصابة مستخدم ما بهذه المشكلة.

يشار إلى أن هذا هو ثالث عام على التوالي تتعاون فيه "إنستغرام" مع من الجمعية الوطنية لاضطرابات الأكل لدعم مرضى اضطرابات الأكل، والتحفيز على رضا المستخدمين عن أجسامهم.

يذكر أن منصات تواصل الاجتماعي أخرى انتهجت نفس طريقة "إنستغرام" لدعم من يعانون من اضطرابات في الأكل، مثل "تيك توك" و"بنتريست".

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
image

تحديث واتسآب الجديد.. ماذا يحدث لمن يرفض الموافقة؟

1220183016311717223950

مكافأة مالية كبيرة من فيسبوك لشاب اكتشف ثغرة خطيرة

snapchat-logo-100649717-large

لأول مرة.. القيمة السوقية لـ Snapchat تبلغ 100 مليار دولار!

m-imlebanon-613-اخبار-لبنان-ما-الذي-سيحمله-تحديث-ويندوز-الجديد-للمستخدمين-

ما الذي سيحمله تحديث ويندوز الجديد للمستخدمين؟

16138922761e979b524bfc766bddf490e724fff748

واتسآب يهدد مستخدميه من تجاهل إشعاراته المتعلقة بالتحديث الجديد

920208124942565844416

واتس آب يطلق إشعارا جديدا ينبغي الموافقة عليه وإلا ستفقد التطبيق

أخبار متعلقة
160847369095800

بعد الجدل.. استخدم تليغرام وراع الخصوصية!

1-891812

إنستغرام يحظر حسابك في هذه الحالة

medium_2021-02-11-49e08404b6

رسميا.. الهند تختبر تطبيق Sandes كـ بديل حكومي عن واتساب

Facebook-Messenger-large

تطبيق فيسبوك ماسنجر يتعرض لعطل عالمي

تعملها-إزاى؟-كيفية-تفعيل-وضع-اختفاء-الرسائل-فى-انستجرام

كيفية تفعيل وضع اختفاء الرسائل فى انستغرام

instagram-logo

إنستغرام يمنع بعض مستخدميه من استخدام هذه الميزة