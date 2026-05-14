إنستغرام يطلق ميزة جديدة

الوكيل الإخباري- أعلنت منصة Instagram عن الإطلاق العالمي لميزة جديدة تحمل اسم "Instants"، تتيح للمستخدمين مشاركة صور مؤقتة وعفوية تختفي بعد مشاهدتها، في خطوة تعكس توجه المنصة نحو المحتوى السريع وغير الرسمي.





وتسمح الميزة الجديدة للمستخدمين بإرسال صور إلى الأصدقاء المقربين أو المتابعين المتبادلين، على أن تُعرض مرة واحدة فقط، وتظل متاحة لمدة 24 ساعة قبل اختفائها تلقائياً.



وتجمع “Instants” بين أفكار مستوحاة من تطبيقات Snapchat وBeReal وLocket، مع تركيز واضح على المحتوى العفوي والمؤقت بدلاً من الصور المعدلة التي اشتهرت بها “إنستغرام”.



وعلى عكس المنشورات التقليدية داخل التطبيق، لا تسمح الميزة بتعديل الصور أو رفعها من معرض الهاتف، إذ يجب التقاط الصورة مباشرة عبر كاميرا “إنستغرام” الداخلية، مع إمكانية إضافة نص بسيط فقط دون أدوات تحرير إضافية.



وقالت شركة Meta إن الهدف من هذه الميزة هو تشجيع المستخدمين على مشاركة اللحظات اليومية كما تحدث فعلياً، بعيداً عن التحضير المسبق أو التجميل المبالغ فيه.



كما أشارت الشركة إلى أنها تختبر “Instants” كتطبيق مستقل في بعض الأسواق، بينها إسبانيا وإيطاليا.



ويمكن الوصول إلى الميزة عبر النقر على أيقونة الصور الصغيرة أسفل يمين صندوق الرسائل داخل التطبيق، وبعد مشاركة الصورة يستطيع المستلمون التفاعل باستخدام الرموز التعبيرية أو الرد أو إرسال “Instant” جديد بالمقابل.



وأكدت “ميتا” أن التطبيق يمنع المستلمين من التقاط لقطات شاشة أو تسجيل الصور المرسلة، في محاولة لتعزيز الخصوصية.



كما تحتفظ “إنستغرام” بنسخة خاصة من الصور المرسلة داخل أرشيف شخصي لمدة تصل إلى عام، مع إمكانية تحويلها لاحقاً إلى ملخصات يمكن نشرها عبر “القصص”.



وفي حال إرسال صورة بالخطأ، يمكن للمستخدم التراجع عن الإرسال وحذف الصورة قبل أن يفتحها الطرف الآخر.



وتتيح المنصة أيضاً خيار إيقاف استقبال “Instants” مؤقتاً أو كتم وإخفاء محتوى مستخدمين محددين.



وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه “إنستغرام” إلى تعزيز التفاعل الشخصي بين الأصدقاء، بعد سنوات من هيمنة المحتوى الإعلاني ومنشورات المؤثرين على المنصة.





