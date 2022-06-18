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السبت، 18-06-2022 07:08 ص

إنستغرام يعالج مشكلة أزعجت مستخدميه

انستقرام


الوكيل الإخباري - كشف تطبيق «إنستغرام» عن اعتزامه إطلاق تحديث جديد لمعالجة مشكلة تقنية أزعجت مستخدميه أخيراً.

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وأوضحت كريستين باي، المتحدثة باسم «ميتا»، الشركة الأم لـ«إنستغرام»، أنه جارٍ العمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، حسبما أفاد موقع «صدى البلد» الإخباري نقلاً عن «The Verge».


وقالت باي: «ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى قصص إنستغرام، ونعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونعتذر عن الإزعاج».


وكان بعض المستخدمين اشتكوا، في الفترة الأخيرة، من مشكلة في تكرار الصور عبر خاصية «ستوري» أكثر من مرة.


وأفادت تقارير بأن المشكلة تتمثل في أن خوارزميات «إنستغرام» تعاني خللاً برمجياً في آخر تحديث، حيث لا تستطيع التعرف إلى المكان الذي توقفت فيه عند مشاهدة قصص المستخدمين، ما يجبرهم على المشاهدة أكثر من مرة بدلاً من مشاهدة القصص الأخرى.

 

البيان


 




 

 


 

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