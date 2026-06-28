إنستغرام يغيّر تجربة التصفح من جديد

وتتوفر الميزة ضمن إعدادات "تفضيلات المحتوى"، وتؤثر على الصفحة الرئيسية و"ريلز" وصفحة الاستكشاف، دون أن تشمل الإعلانات أو الحسابات المتابعة.
كما تتيح للمستخدمين تصفية الحسابات غير المرغوب بها قبل إعادة الضبط، مع إمكانية تقليل ظهور محتوى أو إعلانات من مجالات معينة.
وبعد إعادة الضبط، تعيد الخوارزمية تحديد الاهتمامات بناءً على تفاعل المستخدم لاحقًا، مع إمكانية التحكم بالمحتوى عبر خيارات "مهتم" و"غير مهتم"، إضافة إلى تبويبي "المتابعة" و"المفضلة" لعرض محتوى غير خاضع للخوارزمية.
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