الأربعاء 09-06-2021
الوكيل الاخباري

ترحيب بقرار وزارة الزراعة بفتح باب استيراد الدجاج

71 ألف شخص تلقوا لقاح كورونا في المفرق

الصحة : هذه الفترة حرجة جداً

لجنة الأوبئة: منح جرعة ثالثة من لقاح كورونا في المملكة وارد

الحكومة تهدد بإتخاذ إجراءات رادعة ومشددة لضمان صحة المواطنين

الزرقاء: ضبط 9 متسولين وتوديعهم الى القضاء

ولي العهد يزور مستشفى الأمير علي العسكري في الكرك

حجاوي لـ الوكيل : تصريحاتي لم تتضارب مع تصريحات وزير الصحة

تعميم من وزارة التربية على جميع مدارس المملكة

رئيس مجلس النواب يهنئ بعيد الجلوس

الأربعاء، 09-06-2021 11:38 ص

إنستغرام يكشف عن كيفية عمله

instagram-our-social-media-hero


الوكيل الإخباري - سلط رئيس منصة إنستغرام، آدم موسيري، الضوء على الطريقة التي تقرر بها الشبكة الاجتماعية ما تراه من خلال تدوينة جديدة.

اضافة اعلان

ويبدو أن التفسير يهدف جزئيًا على الأقل إلى مكافحة الشائعات المستمرة التي تفيد بأن إنستغرام تخفي منشورات معينة، والتي تقول إنستغرام إنها ليست صحيحة.


وتستخدم إنستغرام الآلاف من الإشارات لتحديد ما تراه في خلاصتك، ولا توجد خوارزمية واحدة فقط تحدد ما يظهر لك.

 

إنستغرام توضح طريقة عملها:

 

1- معلومات عن المنشور: من أجل معرفة مدى شعبية المنشور إلى جانب الحصول على المزيد من المعلومات العادية حول المحتوى نفسه، مثل وقت نشره، وكم مدته إذا كان مقطع فيديو، والموقع، إن وجد.


2- معلومات عن الشخص الذي نشر: من أجل التعرف على مدى اهتمام الشخص بك، ويتضمن إشارات مثل عدد المرات التي تفاعل فيها الأشخاص مع هذا الشخص في الأسابيع القليلة الماضية.
3- نشاطك: من اجل فهم ما قد يثير اهتمامك، ويتضمن إشارات مثل عدد المشاركات التي أعجبتك.
4- تاريخك في التفاعل مع شخص ما: من أجل قياس مدى اهتمامك عمومًا بمشاهدة المشاركات من شخص معين.

 

 المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 





 




 

 


 

إقرأ ايضا
top mobile apps 2020

ابرز الطرق التي تمكنك من الكتابة على الصور دون أي تطبيقات خارجية

Weebly-Review-Large-Logo

اليك هذا التطبيق لإنشاء موقع إلكتروني مجاني

iStock-687932038-300x200

إبرز التطبيقات التي تمكنك من إسترجاع الصور المحذوفة على هاتفك

RE4r2gN

مايكروسوفت تطرح ميزة جديدة تمكنك من إستخدام صوتك لكتابة رسائل البريد

WARNING

تحذير عالي الخطورة بشأن تحديث واتساب للهواتف التي تعمل نظام أندرويد!

2018-03-29T000000Z_2093565557_RC1502FFC0B0_RTRMADP_3_BOSNIA-YOUTUBE

لإكتشاف محتوى جديد .. يوتيوب يطرح ميزة جديدة لمستخدميه

أخبار متعلقة
افضل-وقت-للنشر-على-انستقرام-670x418

انستغرام توسع فائدة أدوات العلامة التجارية

35443d45474e81b4a6b0ed41d607e494

كيف تزيد المبيعات على انستغرام بطرق إحترافية

10-2-1

'إنستغرام' يضيف ميزة جديدة إلى الملف الشخصي