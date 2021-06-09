إنستغرام يكشف عن كيفية عمله

الوكيل الإخباري - سلط رئيس منصة إنستغرام، آدم موسيري، الضوء على الطريقة التي تقرر بها الشبكة الاجتماعية ما تراه من خلال تدوينة جديدة.

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ويبدو أن التفسير يهدف جزئيًا على الأقل إلى مكافحة الشائعات المستمرة التي تفيد بأن إنستغرام تخفي منشورات معينة، والتي تقول إنستغرام إنها ليست صحيحة.



وتستخدم إنستغرام الآلاف من الإشارات لتحديد ما تراه في خلاصتك، ولا توجد خوارزمية واحدة فقط تحدد ما يظهر لك.

إنستغرام توضح طريقة عملها:

1- معلومات عن المنشور: من أجل معرفة مدى شعبية المنشور إلى جانب الحصول على المزيد من المعلومات العادية حول المحتوى نفسه، مثل وقت نشره، وكم مدته إذا كان مقطع فيديو، والموقع، إن وجد.



2- معلومات عن الشخص الذي نشر: من أجل التعرف على مدى اهتمام الشخص بك، ويتضمن إشارات مثل عدد المرات التي تفاعل فيها الأشخاص مع هذا الشخص في الأسابيع القليلة الماضية.

3- نشاطك: من اجل فهم ما قد يثير اهتمامك، ويتضمن إشارات مثل عدد المشاركات التي أعجبتك.

4- تاريخك في التفاعل مع شخص ما: من أجل قياس مدى اهتمامك عمومًا بمشاهدة المشاركات من شخص معين.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية











