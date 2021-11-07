إنشاء وبيع الأعمال الفنية عبر NFT

الوكيل الإخباري - بعد النجاح الكبير الذي حققته تقنية NFT بدأ المستخدمين في التساؤل عن كيفية إنشاء وبيع المنتجات بالاعتماد على هذه التقنية ومن ثم بيعها، وفي أغلب الأحيان تكون هذه المنتجات أعمالًا فنية.





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وقد ظهر الاهتمام بهذه التقنية بعدما تمكن البعض من تحقيق أرباحًا ضخمة من بيع المنتجات والأعمال الفنية بالاعتماد عليها. حيث إن بعض منتجات NFT قد بيعت بمبالغ وصلت إلى ملايين الدولارات، مثل صورة Beeple’s Crossroad والتي بيعت بمبلغ 6.6 ملايين دولار أمريكي.





إلا أن تلك الأعمال والتي تم بيعها بهذه المبالغ الطائلة هي استثنائية إلى حد كبير، وليست الحالة العامة. لكننا نوضح في هذا المقال بشكل عام الخطوات الصحيحة لإنشاء عمل فني وبيعه عبر تقنية NFT.



وتبدأ العملية عادةً بشراء بعض العملات الرقمية، وذلك نظرًا لأن المستخدم يضطر للدفع لإحدى المنصات لكي تحول أعماله إلى NFT. ويمكن أن يتم الاعتماد على عملة إيثر في هذه العملية، أو عملات أخرى حسب المنصة.

وبطبيعة الحال، لكي تتمكن من شراء أي عملات رقمية فإن الخطوة الأساسية لفعل ذلك هو إنشاء محفظة رقمية عبر الإنترنت، وهناك العديد من الخيارات مثل MetaMask.





المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية