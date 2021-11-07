الأحد 07-11-2021
الوكيل الاخباري

التعليم العالي: التقدم للمنح الجامعية الاسبوع المقبل

حملات نظافة وإعادة تأهيل لمناطق العيص في الطفيلة

الحاج توفيق: التكامل الغذائي بات حاجة ملحة للدول العربية

ضبط 5 صهاريج ديزل و 46 شكوى حول تلاعب بالمحروقات

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الرقاد

المحكمة الدستورية تتسلم نسخة من تقرير حقوق الإنسان لعام 2020

432 مليون دينارًا موازنة أمانة عمان للعام المقبل

10 الاف راكب للباص السريع يومياً

الصفدي يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره العراقي

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

الأحد، 07-11-2021 02:04 م

إنشاء وبيع الأعمال الفنية عبر NFT

nft


الوكيل الإخباري - بعد النجاح الكبير الذي حققته تقنية NFT بدأ المستخدمين في التساؤل عن كيفية إنشاء وبيع المنتجات بالاعتماد على هذه التقنية ومن ثم بيعها، وفي أغلب الأحيان تكون هذه المنتجات أعمالًا فنية.

اضافة اعلان

وقد ظهر الاهتمام بهذه التقنية بعدما تمكن البعض من تحقيق أرباحًا ضخمة من بيع المنتجات والأعمال الفنية بالاعتماد عليها. حيث إن بعض منتجات NFT قد بيعت بمبالغ وصلت إلى ملايين الدولارات، مثل صورة Beeple’s Crossroad والتي بيعت بمبلغ 6.6 ملايين دولار أمريكي.

إلا أن تلك الأعمال والتي تم بيعها بهذه المبالغ الطائلة هي استثنائية إلى حد كبير، وليست الحالة العامة. لكننا نوضح في هذا المقال بشكل عام الخطوات الصحيحة لإنشاء عمل فني وبيعه عبر تقنية NFT.

وتبدأ العملية عادةً بشراء بعض العملات الرقمية، وذلك نظرًا لأن المستخدم يضطر للدفع لإحدى المنصات لكي تحول أعماله إلى NFT. ويمكن أن يتم الاعتماد على عملة إيثر في هذه العملية، أو عملات أخرى حسب المنصة.

 

وبطبيعة الحال، لكي تتمكن من شراء أي عملات رقمية فإن الخطوة الأساسية لفعل ذلك هو إنشاء محفظة رقمية عبر الإنترنت، وهناك العديد من الخيارات مثل MetaMask.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
image-29

خطوات استخدام مايكروسوفت ايدج لتوقيع المستندات إلكترونيًا

62-145603-graphics-card-prices-exacerbate-computer-industry_700x400

البطاقات الرسومية أزمة جديدة تعصف بصناعة الحاسوب

38-1280x685

الألعاب الحصرية على متجر Epic Games

Duck-Duck-Go

محرك بحث DuckDuckGo ينتشر بقوة

تلجرام

تيليجرام تعلن إطلاق خدمة مدفوعة لحجب الإعلانات

w

واتساب يطرح ميزة جديدة تتيح استخدام التطبيق بدون إنترنت