إنفيديا تطلق معالج رسومات RTX 2050

الوكيل الإخباري - لا تبدو وحدات معالجة الرسوميات لأجهزة الحاسب المحمول GeForce RTX 2050 القادمة من شركة إنفيديا جديدة، مع الأخذ في الاعتبار أن الشركة أصدرت وحدات معالجة الرسوميات GeForce RTX 3050 و GeForce RTX 3050 Ti لأجهزة الحاسب المحمولة في وقت سابق من هذا العام.

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ولكن من الواضح أن إنفيديا ليست مستعدة للتخلي عن سلسلة GeForce RTX 20 من وحدات معالجة الرسومات حتى الآن.





وتقول إنفيديا إن وحدات معالجة الرسوميات GeForce RTX 2050 تكون متاحة في أجهزة الحاسب المحمولة بدءًا من ربيع عام 2022.



وعلى عكس شرائح سلسلة GeForce RTX 20 الأخرى، تعتمد GeForce RTX 2050 على معمارية Ampere GA107، وليس Turing. التي تشغل GeForce RTX 3050 (وجميع بطاقات سلسلة GeForce RTX 30 الأخرى).

ومن المحتمل أن يسمح توفرها ضمن بطاقة سلسلة GeForce RTX 20 بعضًا من نفس تحسينات تتبع الأشعة بسعر أرخص.



وتأتي وحدات معالجة الرسوميات GeForce RTX 2050 مع نفس 2048 نواة CUDA و 4 جيجابايت من ذاكرة GDDR6 التي تمتلكها وحدات معالجة الرسوميات GeForce RTX 3050.



ومع ذلك، فإنها توفر ناقل ذاكرة 64 بت عند مقارنته بـ 128 بت في GeForce RTX 3050، مما قد يؤدي إلى انخفاض في الأداء قليلاً.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

