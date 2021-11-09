إنفيديا لديها منصة لبناء الصور الرمزية عبر الذكاء الاصطناعي

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة إنفيديا عن منصة جديدة لإنشاء صور رمزية باستخدام الذكاء الاصطناعي تسمى Omniverse Avatar.

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وتجمع المنصة بين عدد من التقنيات المنفصلة، بما في ذلك التعرف على الكلام والكلام الاصطناعي وتتبع الوجه والرسوم المتحركة الثلاثية الأبعاد والرؤية الحاسوبية وفهم اللغة الطبيعية ومحركات التوصية وتقنيات المحاكاة، التي تقول الشركة إنه يمكن استخدامها لبناء مجموعة من الوكلاء الافتراضيين.



وتفتح Omniverse Avatar الباب أمام إنشاء مساعدين للذكاء الاصطناعي يمكن تخصيصهم بسهولة لأي صناعة تقريبًا.

ويمكن أن يساعد ذلك في مليارات التفاعلات اليومية لخدمة العملاء وطلبات المطاعم والمعاملات المصرفية وإجراء المواعيد والحجوزات الشخصية وغير ذلك، مما يؤدي إلى زيادة فرص العمل وتحسين رضا العملاء.



وفي عرض تقديمي في مؤتمر GTC السنوي للشركة، عرض الرئيس التنفيذي للشركة بعض العروض التوضيحية باستخدام تقنية Omniverse Avatar.



وتتحدث شخصية متحركة في أحد العروض ضمن كشك رقمي مع زوجين بشأن القائمة في مطعم للوجبات السريعة، وتجيب على أسئلة مثل العناصر النباتية.



وتستخدم الشخصية تقنية تتبع الوجه للحفاظ على التواصل البصري مع العملاء والاستجابة لتعبيرات وجوههم. وقالت الشركة عن التكنولوجيا: يكون هذا مفيدًا في مجال البيع بالتجزئة الذكية وخدمة العملاء.

وفي عرض توضيحي آخر، أجابت نسخة رسوم متحركة من الرئيس التنفيذي للشركة على أسئلة حول موضوعات تشمل تغير المناخ وإنتاج البروتين.



وفي عرض ثالث، استخدم شخص ما صورة رمزية متحركة واقعية لنفسه أثناء مكالمة جماعية. وكان المتصل يرتدي ملابس غير رسمية في مقهى مزدحم. ولكن صورته الرمزية الافتراضية كانت ترتدي ملابس أنيقة وتتحدث دون أي ضجيج في الخلفية.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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