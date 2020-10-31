إيرادات فيسبوك تتخطى 21 مليار دولار

الوكيل الإخباري _ ارتفعت ايرادات شركة فيسبوك للربع الثالث من العام الحالي بشكل كبير لم يكن يتوقعه المحللون، حيث زادت إيرادات إعلانات الشركة بحوالى 22 % بواقع 21.5 مليار دولار .
وقد حققت فى الربع الأول إيرادات إعلانية ب 18 % لتتراجع فى الربع الثاني إلى 11 %، بسبب انتشار فيروس كورونا فى هذه الفترة، الأمر الذى جعل المحللون يتوقعون تحقيق الشركة إلى ايرادات ضعيفة مماثلة للربع الثاني.
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حيث زاد عدد مستخدمي منصة فيسبوك إلى 12 % بواقع 1.82 مليار مستخدم ، فيما وصل عدد مستخدمي كل تطبيقات ومواقع فيسبوك والتى تشمل موقع فيسبوك، و تطبق ماسنجر ، وانستجرام ، وتطبيق واتسآب إلى 15 % بواقع 3.21 مليار مستخدم.
وبلغ صافى ربح شركة فيسبوك إلى29 % أي ما يعادل 7.8 مليار دولار، كما ارتفعت أرباح الأسهم إلى 28 % أ ما يعادل 2.71 % .
المصدر :صدى البلد
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