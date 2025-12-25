إيطاليا تُقيد "طموحات ميتا".. إجراءات صارمة ضد واتساب بسبب ممارسات احتكارية

وفرضت الهيئة إجراءات مؤقتة لمنع ميتا من استبعاد تطبيقات الدردشة المنافسة، وأمرت بتعليق شروط حلول واتساب للأعمال لضمان وصول منافسي الذكاء الاصطناعي إلى المنصة.
وأكدت الهيئة أن سلوك ميتا قد يحد من التطور التقني ويضر بالمستهلكين، بينما نفى متحدث باسم الشركة هذه الاتهامات، معلناً أنها ستطعن على القرار.
