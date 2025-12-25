إيطاليا تُقيد "طموحات ميتا".. إجراءات صارمة ضد واتساب بسبب ممارسات احتكارية

الوكيل الإخباري- أعلنت هيئة حماية المنافسة الإيطالية أنها تحقق مع شركة ميتا، المالكة لـ"فيسبوك" و"واتساب"، بشأن احتمال إساءة استغلال وضعها المهيمن بعد دمج خدمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها في واتساب.

اضافة اعلان



وفرضت الهيئة إجراءات مؤقتة لمنع ميتا من استبعاد تطبيقات الدردشة المنافسة، وأمرت بتعليق شروط حلول واتساب للأعمال لضمان وصول منافسي الذكاء الاصطناعي إلى المنصة.