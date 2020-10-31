السبت 31-10-2020
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السبت، 31-10-2020 10:05 ص

إيقاف مؤقت لحظر تيك توك في الولايات المتحدة

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الوكيل الإخباري _ قررت محكمة فدرالية في ولاية بنسلفانيا الأمريكية ايقاف الحظر المفروض على تطبيق “تيك توك” في الولايات المتحدة.

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وذلك بعدما رفع 3 مدونين قضية ضد قرار السلطات الأمريكية حجب تطبيق “تيك توك” في البلاد اعتباراً من 12 نوفمبر القادم، مصرين على أن القرار يفقدهم الفرص المهنية التي يوفرها التطبيق.

وجاء قرار المحكمة في بنسلفانيا بتلبية الدعوى، واصدرت قرارا بإيقاف تنفيذ قرار الإدارة الأمريكية مؤقتاً.


المصدر : الامارات نيوز 

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